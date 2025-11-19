Σε ένα κατάμεστο PAOK Sports Arena, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει μια συγκλονιστική νίκη με 88-87 απέναντι στην Μπράουνσβαϊγκ, σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση και ανατροπές. Η αναμέτρηση είχε όλα τα στοιχεία για να χαρακτηριστεί ως μια από τις πιο συναρπαστικές στη φετινή διοργάνωση.

O αγώνας

Πρώτη περίοδος

Η Μπράουνσβαϊγκ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και θέλησε να δείξει από νωρίς ότι ήρθε στην Ελλάδα για τη νίκη. Το ξεκίνημά της ήταν ισχυρό, ωστόσο οι παίκτες του Γιούρι Ζντοβτς αντέδρασαν γρήγορα. Ο ΠΑΟΚ σημείωσε 30 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, παίρνοντας προβάδισμα με 30-23, χάρη στην επιθετικότητα και την καλή κυκλοφορία της μπάλας.

Δεύτερη περίοδος

Στη συνέχεια, ο ΠΑΟΚ ανέβασε ταχύτητα. Ο Κλίβελαντ Μέλβιν ήταν εξαιρετικός, σκοράροντας 19 πόντους σε μόλις 16 λεπτά, ενώ ο Μπεν Μουρ πρόσθεσε 12 πόντους, οδηγώντας την ομάδα σε διψήφιο προβάδισμα (50-41, 20΄). Η ελληνική ομάδα σφίγγοντας την περιφερειακή άμυνα και περιορίζοντας τη δραστηριότητα στη ρακέτα, πήγε στα αποδυτήρια με ξεκάθαρο πλεονέκτημα.

Τρίτη περίοδος

Η Μπράουνσβαϊγκ προσπάθησε να αντιδράσει, μειώνοντας τη διαφορά και κρατώντας ζωντανή την ελπίδα για την ανατροπή. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να ελέγχει το παιχνίδι με τον Ντίμσα να σκοράρει από μακριά, διατηρώντας το προβάδισμα, ενώ η διαφορά παρέμενε διψήφια μέχρι τα τελευταία λεπτά της περιόδου. Το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε με 63-58, κρατώντας τον αγώνα ανοιχτό.

Τέταρτη περίοδος

Το φινάλε ήταν δραματικό. Η Μπράουνσβαϊγκ ισοφάρισε και πέρασε μπροστά με τρίποντο του Σέρφλιντ (74-77, 36΄). Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε με τρίποντο του MVP της βραδιάς, Κλίβελαντ Μέλβιν, και με καθοριστικές βολές του Μπεν Μουρ, που διαμόρφωσαν το τελικό σκορ 88-87. Ο ήρωας των Γερμανών, Τζόσουα Ομπιέσιε, τελείωσε το ματς με 27 πόντους, όμως δεν ήταν αρκετό για να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του.

Τα δεκάλεπτα:

30-23, 50-41, 63-58, 88-87