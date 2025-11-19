Οι διεθνείς ολοκληρώνουν σταδιακά τις υποχρεώσεις τους και επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη, ενώ το σημαντικότερο από όλα ήταν η επανεμφάνιση του Γιάννη Κωνσταντέλια στο χορτάρι της Νέας Μεσημβρίας.

Σήμερα (19/11) ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ήταν ο πρώτος που μπήκε ξανά στο πρόγραμμα της ομάδας, ανοίγοντας τον κύκλο των επιστροφών. Αύριο (20/11) ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναμένει την ενσωμάτωση σχεδόν όλων των διεθνών του ρόστερ — ένα κομβικό βήμα καθώς ο Δικέφαλος στρέφει την προσοχή του στο παιχνίδι της Κυριακής με την Κηφισιά.

Η μεγάλη είδηση: Ξανά στο γήπεδο ο “Ντέλιας”

Το σημαντικότερο νέο της ημέρας προήλθε από τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος μετά τον μυϊκό τραυματισμό του πάτησε ξανά χορτάρι και ξεκίνησε ατομικό, προοδευτικό πρόγραμμα. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός ανεβάζει στροφές σταδιακά, με το ιατρικό επιτελείο και το τεχνικό τιμ να αξιολογούν καθημερινά την πορεία της αποθεραπείας του. Στόχος παραμένει να είναι πλήρως έτοιμος για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Το πρόγραμμα της προπόνησης και η δουλειά του Λουτσέσκου

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η σημερινή προπόνηση είχε ένταση και ποικιλία. Η ομάδα ξεκίνησε με προθέρμανση μέσα από παιχνίδια και συγκεκριμένες ασκήσεις ενεργοποίησης, συνέχισε με δουλειά σε κομμάτια κατοχής και κυκλοφορίας της μπάλας, ενώ στη συνέχεια το γκρουπ χωρίστηκε στα δύο.

Οι παίκτες δούλεψαν εναλλάξ σε τελειώματα φάσεων και τακτικά κομμάτια που αφορούν το πλάνο της προσεχούς αγωνιστικής.

Στο τέλος πραγματοποιήθηκε οικογενειακό δίτερμα, με τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές να ανεβάζουν ρυθμό ενόψει της επιστροφής στη δράση.

Τα υπόλοιπα αγωνιστικά νέα

Ο Μαντί Καμαρά έμεινε ξανά εκτός προπόνησης, ακολουθώντας θεραπεία για τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούν. Η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί, με στόχο να μπει σταδιακά στο πρόγραμμα μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η αυριανή προπόνηση του ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένη για τις 11:00, με το τεχνικό επιτελείο να αναμένει πλέον όλους τους διεθνείς στις εγκαταστάσεις.