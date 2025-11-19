Mια διάκριση που επιβεβαιώνει τη σταθεροποιημένη πλέον παρουσία του νεαρού τερματοφύλακα σε κορυφαίο επίπεδο και την εμπιστοσύνη του κόσμου στις εμφανίσεις του.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο γράφτηκε στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν η πίεση της ΑΕΚ έφερε μια ιδανική σέντρα προς τον Βίντα. Ο έμπειρος Κροάτης στόπερ, ευρισκόμενος σε θέση βολής, πήρε την κεφαλιά με τη δύναμη και την τεχνική ενός παίκτη που έχει σκοράρει δεκάδες φορές σε αντίστοιχες φάσεις στην καριέρα του. Για αρκετούς στο γήπεδο, η μπάλα έμοιαζε να έχει ήδη βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Όχι όμως για τον Αντώνη Τσιφτσή.

Με αστραπιαία αντίδραση, σωστό διάβασμα της φάσης και εκτίναξη που θύμισε τερματοφύλακες υψηλού ευρωπαϊκού επιπέδου, ο Τσιφτσής άπλωσε το κορμί του και με ένα απίθανο στοπ κατάφερε να απομακρύνει τη μπάλα. Μια επέμβαση όχι απλώς καθοριστική, αλλά από αυτές που ανεβάζουν την ψυχολογία της ομάδας, αλλάζουν τη ροή ενός αγώνα και μένουν χαραγμένες στη μνήμη των φιλάθλων.

Η ψηφοφορία για το Play Of The Month Οκτωβρίου επιβεβαίωσε το πόσο εντυπωσίασε ο Έλληνας γκολκίπερ: συγκέντρωσε 53,78%, αφήνοντας πίσω του δύο επίσης εντυπωσιακές στιγμές.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η εκθαμβωτική ενέργεια του Κίριλ Ντεσπόντοφ στη Λιλ — μια ντρίμπλα-ποίημα και η άψογη ασίστ προς τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Στην τρίτη θέση ολοκλήρωσε το βάθρο ο Γιάννης Μιχαηλίδης, ο οποίος στο ίδιο παιχνίδι σέρβιρε με μια μπαλιά-ξυράφι τη δεύτερη ασίστ στον Σέρβο εξτρέμ, επιβεβαιώνοντας κι εκείνος την εξαιρετική περίοδο φόρμας που διανύει.

Το στοπ του Τσιφτσή όμως ήταν αυτό που κέρδισε το βλέμμα, τη φωνή και την ψήφο των οπαδών. Μία φάση που δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ έχει στα χέρια του έναν τερματοφύλακα που κάθε μήνα ανεβαίνει επίπεδο—και που σε κρίσιμα παιχνίδια ξέρει να κάνει τη διαφορά.