Με αφορμή τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Φέντορ Τσάλοφ στον ΠΑΟΚ και τις διαρκώς αυξανόμενες φήμες, τα ρωσικά ΜΜΕ έχουν προχωρήσει σε πλήρη αποτύπωση του τι πραγματικά συμβαίνει και τι μπορεί να κρύβει η επόμενη μέρα της καριέρας του.

Η τεχνική δυσκολία ένταξης στο μοντέλο του ΠΑΟΚ

Όπως αναφέρουν οι Ρώσοι αναλυτές, ο Τσάλοφ αποτελεί τον «ορισμό του κλασικού φορ περιοχής». Τα χαρακτηριστικά του είναι συγκεκριμένα: κινείται κυρίως μέσα στο κουτί, περιμένει την τελική πάσα, θέλει παιχνίδι γύρω του. Γι’ αυτό και παλιότερα ο παλαίμαχος Πονομαρέφ προέβλεψε μια δύσκολη προσαρμογή σε περιβάλλοντα όπου ο επιθετικός πρέπει να κάνει περισσότερα από το να τελειώνει φάσεις.

Στον ΠΑΟΚ, το μοντέλο του Λουτσέσκου δεν στηρίζεται σε έναν στατικό «εκτελεστή». Οι επιθετικοί του Δικεφάλου οφείλουν να συμμετέχουν στη δημιουργία, να κινούνται μεταξύ των γραμμών και να διεκδικούν κατοχή. Σε αυτόν τον τομέα, ο Τσάλοφ δυσκολεύεται σημαντικά. Παρ’ ότι επιχειρεί συχνά να κατέβει χαμηλά, χάνει τις περισσότερες μονομαχίες — στη Λιλ είχε μόλις 2/12 κερδισμένες, ενώ ακόμη και στο πρωτάθλημα, απέναντι στον Πανσερραϊκό, κέρδισε μόνο τις μισές (5/10).

Το πρόβλημα δεν σταματά εκεί. Ο διεθνής Ρώσος έχει μόλις δύο τελικές στα τελευταία πέντε παιχνίδια, ενώ το μοναδικό του γκολ στη Super League έχει έρθει από πέναλτι. Σε σύγκριση, ο Οζντόεφ μετρά ήδη πέντε γκολ και δύο ασίστ σε 15 εμφανίσεις — νούμερα που εντείνουν τη συζήτηση γύρω από την αποτελεσματικότητα του Τσάλοβ στον ΠΑΟΚ.

Η οπτική των Ρώσων: Γιατί ΤΣΣΚΑ και Ζενίτ τον εξετάζουν

Στο αναλυτικό ρεπορτάζ του football24 γίνεται εκτενής αναφορά στη θέση των δύο συλλόγων.

ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Ο γενικός διευθυντής, Ρομάν Μπαμπάεφ, έχει ήδη παραδεχτεί πως τον χειμώνα ο σύλλογος θα αναζητήσει ενίσχυση στην επίθεση. Ο Αλεράνδρο δεν έχει ταιριάξει στο τρίγωνο με Γκλεμπόφ και Κρουγκόφ, ενώ ο Μουσάεφ —παρά τη συνέπεια και την προσπάθεια— εξακολουθεί να χάνει πολλές καθαρές φάσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι ο Τσάλοφ αποτελεί πιο αξιόπιστη και άμεσης ενσωμάτωσης λύση, ειδικά με τους Γκλεμπόφ και Κρουγκόφ να δημιουργούν συνεχώς φάσεις για τον κεντρικό επιθετικό. Για πολλούς, ο Φιόντορ στη Μόσχα θα έβρισκε ακριβώς το είδος παιχνιδιού που του ταιριάζει: η ομάδα θα παίζει για εκείνον — κάτι που δεν συμβαίνει στην Ελλάδα.

Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης

Η περίπτωση της Ζενίτ είναι πολύ πιο περίπλοκη. Πρώτον, λόγω της έντονης αντίδρασης που θα συναντούσε από τους οπαδούς της ΤΣΣΚΑ, που βλέπουν κάθε μετακίνηση στη Ζενίτ ως προδοσία. Ο φόβος του να «βαφτιστεί Ιούδας», όπως συνέβη με τον Μάριο Φερνάντες, είναι πραγματικός.

Δεύτερον, στη Ζενίτ υπάρχει αυξημένος ανταγωνισμός. Ο Σεργκέι Σεμάκ πρέπει να περιορίσει τον αριθμό ξένων και δεν είναι βέβαιο ποιον θα αποχωρήσει. Ο Λουΐς Ενρίκε δύσκολα φεύγει με αξία 33 εκατ., ο Γκοντού είναι πιο κινητικός και πιο πολυδιάστατος για τον ρόλο, ενώ ο Σομπόλεφ —κλασικός φορ σαν τον Τσάλοφ— ήδη σκοράρει ως αλλαγή.

Ακόμη και ο τραυματίας Κασιέρα, που ξεκίνησε το πρωτάθλημα με τέσσερα γκολ, θεωρείται ισχυρός ανταγωνιστής. Έτσι, όπως σημειώνουν οι Ρώσοι, «στη Ζενίτ δεν είναι ξεκάθαρο πού θα χωρέσει ο Τσάλοφ».

Τι θέλει ο ίδιος ο παίκτης;

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, αλλά και την επίσημη θέση του ΠΑΟΚ προς τα ρωσικά ΜΜΕ, ο Φέντορ έχει διαμηνύσει ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει στην ΤΣΣΚΑ. Οι συμπατριώτες του επιβεβαιώνουν ότι ο παίκτης δεν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον σύλλογό του και πως η επιθυμία του παραμένει σαφής:

Να συνεχίσει στην Ευρώπη.

Ο ΠΑΟΚ, λίγο πριν τη διακοπή, «έσβησε» κάθε σενάριο περί αποχώρησης με επίσημη απάντηση, διαμηνύοντας πως δεν υπάρχει καμία συζήτηση για επιστροφή του στη Μόσχα ή μετακίνηση τον χειμώνα.