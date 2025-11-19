Παρά τα δημοσιεύματα περί ενόχλησης στον προσαγωγό, ο Πελίστρι επέστρεψε στην Αθήνα και υποβλήθηκε σε πλήρη έλεγχο. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως ο Ουρουγουανός εξτρέμ είναι απολύτως καλά.

Ο Ράφα Μπενίτεθ τον υπολογίζει κανονικά για το ματς της Κυριακής με τον Πανσερραϊκό. Ο παίκτης έκανε αποθεραπεία την Τετάρτη και από την Πέμπτη θα μπει κανονικά στις προπονήσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ουρουγουάη, ο Πελίστρι επέστρεψε πρόωρα στο «τριφύλλι» λόγω επιβάρυνσης στον αριστερό προσαγωγό. Ο δημοσιογράφος ανέφερε πως ο παίκτης ένιωσε ενόχληση στις προπονήσεις της εθνικής ομάδας και κρίθηκε σωστό να γυρίσει, ώστε να μην ρισκάρει νέο τραυματισμό.

Η εθνική Ουρουγουάης έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στο Μουντιάλ, οπότε η συμμετοχή του στα φιλικά με Μεξικό και ΗΠΑ δεν θεωρήθηκε απαραίτητη.