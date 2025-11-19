Παρά τα δημοσιεύματα περί ενόχλησης στον προσαγωγό, ο Πελίστρι επέστρεψε στην Αθήνα και υποβλήθηκε σε πλήρη έλεγχο. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως ο Ουρουγουανός εξτρέμ είναι απολύτως καλά.
Ο Ράφα Μπενίτεθ τον υπολογίζει κανονικά για το ματς της Κυριακής με τον Πανσερραϊκό. Ο παίκτης έκανε αποθεραπεία την Τετάρτη και από την Πέμπτη θα μπει κανονικά στις προπονήσεις.
Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ουρουγουάη, ο Πελίστρι επέστρεψε πρόωρα στο «τριφύλλι» λόγω επιβάρυνσης στον αριστερό προσαγωγό. Ο δημοσιογράφος ανέφερε πως ο παίκτης ένιωσε ενόχληση στις προπονήσεις της εθνικής ομάδας και κρίθηκε σωστό να γυρίσει, ώστε να μην ρισκάρει νέο τραυματισμό.
Η εθνική Ουρουγουάης έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στο Μουντιάλ, οπότε η συμμετοχή του στα φιλικά με Μεξικό και ΗΠΑ δεν θεωρήθηκε απαραίτητη.
Facundo Pellistri se recuperó recién de un desgarro complicado que le llevó 7 semanas. Recién hizo 10 min. de futbol el 9/11 con el Panathinaikos.
En estos días de entrenamiento con 🇺🇾 se le cargó el aductor izquierdo y no quisieron arriesgar, por eso fue liberado. pic.twitter.com/v5r1cPafnP
— Carlos Bardakian (@CarlosBardakian) November 18, 2025
