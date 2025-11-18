Το υπερατλαντικό ταξίδι δεν το απέφυγε ο Φακούντο Πελίστρι, όμως ο διεθνής εξτρέμ του Παναθηναϊκού πήρε νωρίτερα άδεια από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Ουρουγουάης και επιστρέφει στην Αθήνα.

Ο Μαρσέλο Μπιέλσα αποφάσισε να μην τον συμπεριλάβει στην αποστολή – όπως και τέσσερις ακόμη παίκτες – για το φιλικό με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρά ταύτα, ο Ράφα Μπενίτεθ θέλει να αξιολογήσει προσωπικά την κατάστασή του, καθώς ΜΜΕ της Ουρουγουάης αναφέρουν πως ο αποκλεισμός του οφείλεται σε «μυϊκή κόπωση» που ένιωσε πρόσφατα, ενώ το Radio Oriental υποστήριξε ότι είχε ενοχλήσεις στους προσαγωγούς.

Σε κάθε περίπτωση, ο Πελίστρι θα εξεταστεί άμεσα από το ιατρικό τιμ του Παναθηναϊκού μόλις επιστρέψει στην Αθήνα, ώστε να διαπιστωθεί επί ελληνικού εδάφους αν υπάρχει λόγος ανησυχίας.