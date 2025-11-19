Ο Γιάννης Καστρίτης ανανέωσε τη συνεργασία του με τη Βαρέζε και θα καθοδηγήσει την ομάδα μέχρι τη σεζόν 2027-28, όπως ανακοίνωσαν οι δύο πλευρές.

Ο Έλληνας κόουτς ανέλαβε τη Βαρέζε τον Φεβρουάριο του 2025, την οδήγησε στην παραμονή και συνεχίζει το πλάνο που έχει συμφωνήσει με τη διοίκηση, η οποία τονίζει ότι μοιράζεται το ίδιο όραμα μαζί του.

Στη φετινή σεζόν, η ομάδα έχει ρεκόρ 2-6 στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Η ανακοίνωση της Βαρέζε

«Η Βαρέζε με χαρά ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου του προπονητή Γιάννη Καστρίτη μέχρι το τέλος της σεζόν 2027-2028. Ο σύλλογος είναι ενθουσιασμένος που συνεχίζει το ταξίδι του με έναν προπονητή ο οποίος, από την άφιξή του, έχει φέρει επαγγελματισμό, ένα ξεχωριστό στυλ παιχνιδιού και ισχυρή εργασιακή ηθική, ιδιότητες που ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις αξίες του συλλόγου.

Αυτή η απόφαση πηγάζει από την πεποίθηση ότι η τεχνική συνέχεια είναι απαραίτητη για να μπορέσει η ομάδα και ο σύλλογος να αναπτυχθούν σταθερά και φιλόδοξα. Το κοινό όραμα μεταξύ προπονητή και διοίκησης αντιπροσωπεύει ένα δυνατό σημείο του “ερυθρόλευκο” project, το οποίο ατενίζει το μέλλον με αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση».