Ο Γιάννης Καστρίτης ανανέωσε τη συνεργασία του με τη Βαρέζε και θα καθοδηγήσει την ομάδα μέχρι τη σεζόν 2027-28, όπως ανακοίνωσαν οι δύο πλευρές.
Ο Έλληνας κόουτς ανέλαβε τη Βαρέζε τον Φεβρουάριο του 2025, την οδήγησε στην παραμονή και συνεχίζει το πλάνο που έχει συμφωνήσει με τη διοίκηση, η οποία τονίζει ότι μοιράζεται το ίδιο όραμα μαζί του.
Στη φετινή σεζόν, η ομάδα έχει ρεκόρ 2-6 στο ιταλικό πρωτάθλημα.
Η ανακοίνωση της Βαρέζε
«Η Βαρέζε με χαρά ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου του προπονητή Γιάννη Καστρίτη μέχρι το τέλος της σεζόν 2027-2028. Ο σύλλογος είναι ενθουσιασμένος που συνεχίζει το ταξίδι του με έναν προπονητή ο οποίος, από την άφιξή του, έχει φέρει επαγγελματισμό, ένα ξεχωριστό στυλ παιχνιδιού και ισχυρή εργασιακή ηθική, ιδιότητες που ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις αξίες του συλλόγου.
Αυτή η απόφαση πηγάζει από την πεποίθηση ότι η τεχνική συνέχεια είναι απαραίτητη για να μπορέσει η ομάδα και ο σύλλογος να αναπτυχθούν σταθερά και φιλόδοξα. Το κοινό όραμα μεταξύ προπονητή και διοίκησης αντιπροσωπεύει ένα δυνατό σημείο του “ερυθρόλευκο” project, το οποίο ατενίζει το μέλλον με αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση».
𝑮𝑰𝑨𝑵𝑵𝑰𝑺 𝑲𝑨𝑺𝑻𝑹𝑰𝑻𝑰𝑺 𝑨𝑵𝑪𝑶𝑹𝑨 𝑪𝑶𝑵 𝑵𝑶𝑰 ✨
Leggi la news ⬇️https://t.co/7Q9fqUGttx#NoiSiamoVarese pic.twitter.com/hO69Wh6ITA
— Pallacanestro Varese (@PallVarese) November 19, 2025
