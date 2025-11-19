Χειροπέδες πέρασαν το μεσημέρι της Τρίτης αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου σε 55χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν πέντε (5) καταδικαστικές αποφάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λασιθίου για παραβάσεις του νόμου περί ανεπιτήρητου ποιμνίου κατ εξακολούθηση και αγροτικής φθοράς με ζημιά άνω των 600 ευρώ, με συνολική ποινή φυλάκισης εβδομήντα (70) μηνών.

Ο συλληφθείς, σύμφωνα με το zarpanews.gr, οδηγήθηκε αρμοδίως.