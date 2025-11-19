Σοβαρές καθυστερήσεις παρατηρούνται από το πρωί στους βασικούς άξονες της Αττικής, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε Κηφισό, Αττική Οδό, Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, αλλά και στην περιοχή γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς το Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10 έως 15 λεπτά από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας, ενώ επιπλέον 15 έως 20 λεπτά σημειώνονται στη δεξιά έξοδο προς Λαμία.

