Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σειρά περιστατικών αντιμετώπισαν οι λιμενικές αρχές σε διάφορες περιοχές της χώρας, με κυριότερο τον εντοπισμό και τη διάσωση 32 αλλοδαπών νότια της Κρήτης.

Διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης

Τις πρωινές ώρες της Τρίτης, οι Λιμενικές Αρχές Ηρακλείου και Ιεράπετρας ενημερώθηκαν από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή 11,2 ναυτικά μίλια δυτικά της νήσου Χρυσής.

Η λέμβος εντοπίστηκε από σκάφος της δύναμης FRONTEX, ενώ οι 32 επιβαίνοντες (21 άνδρες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στους Καλούς Λιμένες, συνοδεία της λάντζας «ΕΛΕΝΗ». Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου με μέριμνα του Δήμου Φαιστού και στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών.

Οι διασωθέντες ανέφεραν ότι ξεκίνησαν από το Τομπρούκ της Λιβύης, πληρώνοντας περίπου 13.000 δηνάρια Λιβύης και 4.000 δολάρια ΗΠΑ για τη μεταφορά τους. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου συνελήφθη ένας 16χρονος Σουδανός, που αναγνωρίστηκε ως διακινητής, για παραβάσεις των άρθρων περί παράνομης εισόδου, διευκόλυνσης και έκθεσης.

Απαγόρευση απόπλου στην Κέρκυρα

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, η Λιμενική Αρχή Κέρκυρας ενημερώθηκε για ιστιοφόρο σκάφος ελληνικής σημαίας που είχε αγκυροβολήσει στον όρμο Γαρίτσας. Λόγω ισχυρών ανέμων, η άγκυρα ξέσυρε και το σκάφος έμεινε ακυβέρνητο.

Με τη συνδρομή γερανοφόρου οχήματος, το ιστιοφόρο ανελκύστηκε με ασφάλεια στη στεριά. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας απαγορεύτηκε ο απόπλους του, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή περιβαλλοντική ρύπανση.

Σύλληψη ημεδαπού στη Νάξο

Το βράδυ της Τρίτης, στελέχη του Λιμεναρχείου Νάξου συνέλαβαν έναν 46χρονο Έλληνα για απείθεια και εξύβριση. Ο άνδρας προκάλεσε επεισόδιο κατά την επιβίβασή του σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο με προορισμό τον Πειραιά, επιδεικνύοντας απρεπή συμπεριφορά προς μέλη του πληρώματος.

Μετά την απομάκρυνσή του από το πλοίο, εξύβρισε και αντιστάθηκε στα στελέχη του Λιμενικού που έσπευσαν στο σημείο. Η προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Νάξου.

Αδυναμία προσέγγισης πλοίου στον Άγιο Ευστράτιο

Τις βραδινές ώρες, ο πλοίαρχος του επιβατηγού-οχηματαγωγού «SUPERSTAR» ενημέρωσε τη Λιμενική Αρχή Αγίου Ευστρατίου ότι η προσέγγιση στο λιμάνι ήταν επισφαλής λόγω κακοκαιρίας. Το πλοίο, που εκτελούσε δρομολόγιο από την Καβάλα προς Μύρινα, Άγιο Ευστράτιο και Λαύριο, συνέχισε το ταξίδι του προς το Λαύριο.

Στο λιμάνι του Αγίου Ευστρατίου δεν υπήρχαν επιβάτες προς επιβίβαση ή αποβίβαση, οπότε δεν σημειώθηκαν προβλήματα.