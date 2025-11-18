Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) παραμένει το ισχυρότερο κόμμα και στη νέα δημοσκόπηση «Trendbarometer» για λογαριασμό των σταθμών RTL/ntv, ενώ τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού εξακολουθούν να συγκεντρώνουν συνολικά ποσοστό κάτω του 40%. Παράλληλα, η δημοτικότητα του καγκελάριου καταγράφει νέο αρνητικό ρεκόρ.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa, η AfD διατηρεί το 26% και την πρώτη θέση, με τη Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) να ακολουθεί με 25% και άνοδο μίας μονάδας. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) συγκεντρώνει 14%, οι Πράσινοι 12% και η Αριστερά 11%, χωρίς μεταβολή στα ποσοστά τους.

Οι Φιλελεύθεροι (FDP) παραμένουν στο 3%, ενώ η Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) καταγράφει μη μετρήσιμο ποσοστό, μετά και την αποχώρηση της ιδρύτριας και πρώην αρχηγού της. Οι αναποφάσιστοι και όσοι δηλώνουν ότι θα απέχουν φθάνουν το 25%.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, εν μέσω της αντιπαράθεσης για το νέο συνταξιοδοτικό σύστημα, βλέπει τα προσωπικά ποσοστά αποδοχής του να μειώνονται. Στο ερώτημα «είστε ικανοποιημένοι από το έργο του καγκελάριου», το 73% (+1) απαντά «όχι», ενώ μόλις το 25% δηλώνει ικανοποιημένο.

Μόνο το 16% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι τα CDU και CSU είναι «καλύτερα καταρτισμένα προκειμένου να χειριστούν τα προβλήματα της Γερμανίας», ποσοστό που αποτελεί το χαμηλότερο του έτους. Ακολουθεί με 15% η AfD, ενώ το 51% απαντά «κανένα κόμμα».

Όσον αφορά τις οικονομικές προοπτικές, το 16% (+1) αναμένει βελτίωση της κατάστασης της χώρας τα επόμενα χρόνια, ενώ το 61% (-2) προβλέπει επιδείνωση.

Το σημαντικότερο ζήτημα για τη χώρα, σύμφωνα με το 34% των πολιτών, είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ακολουθούν η οικονομική κατάσταση της Γερμανίας με 25%, η κατάσταση του κυβερνητικού συνασπισμού με 23% και η πολιτική της κυβέρνησης των ΗΠΑ με 20%.