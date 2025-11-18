Έναν κόσμο πλασμένος από φως και σκοτάδι, αγωνία για κάτι ανώτερο, υπερβατικό, από τον οποίο απορρέουν συναισθήματα, οπτικά και αφηγηματικά στοιχεία, συμβολικές και διαδραστικές διαστάσεις συνθέτει μέσα από την ιδιαίτερη εικαστική του γλώσσα ο ζωγράφος Πάνος Μπάκας. Και τον παρουσιάζει στην ατομική του έκθεση υπό τον τίτλο «Temple of tears» στην γκαλερί Art Ζone 42, που επιμελείται η ιστορικός Τέχνης, Τζωρτζίνα Θέου.

Πρόσωπα, σώματα και μορφές, συνθέσεις και γεωμετρικές φόρμες, φυτά και ζώα γίνονται εφαλτήρια της αιώνιας αναζήτησης του ανθρώπινου ψυχισμού στο έργο του ζωγράφου.

Το έναυσμα για την έκθεση «Temple of tears» αποτελεί η περίφημη φράση «οι μόνες συζητήσεις που έχουν νόημα είναι για την τέχνη και τη θρησκεία», που συμπυκνώνει τη στάση ζωής του μεγάλου Γάλλου συγγραφέα του τέλους του 19ου αιώνα, του Joris-Karl Huysmans. Οι πίνακες του Πάνου Μπάκα δεν απεικονίζουν απλώς, υπενθυμίζουν ότι η Τέχνη γίνεται ένα καταπληκτικό ερμηνευτικό εργαλείο για τη ζωή και τις εντάσεις της. Άλλωστε η Τέχνη έχει πάντα τον τρόπο να αναδείξει την πολυδιάστατη φύση της συναισθηματικής εμπλοκής, που περιλαμβάνει γνωστικές, πολιτισμικές και συγκυριακές επιρροές, και ταυτόχρονα έχει την ικανότητα να προκαλεί προβληματισμό, αμφισβήτηση αντιλήψεων και να εμπνέει.

«Ξεκινώ από το αξίωμα ότι η πραγματικότητα που βιώνουμε είναι ψευδαισθητική. Mάγια αποκαλείται στην ινδική και βουδιστική φιλοσοφία. Είναι το βαρύ πέπλο που μας αποκόπτει από το πραγματικά μεγάλο. Ο καλλιτέχνης, όπως ο μάγος ή ο ασκητής, κάποιες λίγες στιγμές καταφέρει να σηκώνει αυτό το πέπλο και να κρυφοκοιτάξει από την άλλη πλευρά, φέρνοντας πίσω μικρά θραύσματα, απόδειξη μιας υπέρτατης πραγματικότητας, αναλαμπές ομορφιάς και τρόμου. Πως προχωράμε λοιπόν με κουράγιο σε αυτό τον ψευδαισθητικό κόσμο που κάποιες φορές μοιάζει με κοιλάδα δακρύων; Την μόνη απάντηση, την μόνη πραγματική Παρηγοριά δίνει και θα δίνει για πάντα η Τέχνη. Η Τέχνη σαν μητέρα που καλεί όλα τα πληγωμένα παιδιά στη μεγάλη αγκαλιά της. Η Τέχνη σαν αιώνια αναζήτηση της ομορφιάς μέσα στα χαλάσματα» σημειώνει ο καλλιτέχνης.

INFO

«Temple of tears»

Πάνος Μπάκας

Γκαλερί Art Zone 42 , Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 42, Αθήνα

Εγκαίνια: Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025

Διάρκεια: έως 23 Δεκεμβρίου 2025