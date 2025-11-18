Να ερευνήσουν κάθε λεπτομέρεια γύρω από το θάνατο ενός 58χρονου ανθρώπου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός πάνω στο τιμόνι του οχήματός του, προσπαθούν οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει το θρίλερ του Νέου Κόσμου.

Ο 58χρονος άνδρας μεταφέρθηκε τραυματισμένος και σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Αν και αρχικά οι πληροφορίες ανέφεραν ότι ο άτυχος οδηγός πιθανόν να έπαθε ανακοπή την ώρα που οδηγούσε και να κατέληξε πάνω σε άλλο όχημα, οι έμπειροι γιατροί που είδαν τη σορό του αναγνώρισαν αμέσως τα χτυπήματα στο κεφάλι.

Έτσι οι αστυνομικοί αναζήτησαν περισσότερες μαρτυρίες για τα όσα συνέβησαν στην οδό Σουλιέ και βρέθηκαν μπροστά σε μία πιθανή δολοφονική επίθεση από δύο άτομα.

Τι ανέφεραν οι μαρτυρίες

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μαρτυρίες δύο άτομα, επιβάτες διερχόμενου δικύκλου, επιτέθηκαν στον 58χρονο οδηγό του ΙΧ γιατί τους έκλεισε το δρόμο.

Για το λόγο αυτό, οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση του Νέου Κόσμου αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας γειτονικών καταστημάτων, με σκοπό να εξακριβώσουν τι συνέβη το βράδυ της Δευτέρας.