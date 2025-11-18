Απόφαση προσωρινής κράτησης για πέντε από την ομάδα 24 κατηγορουμένων που απολογήθηκαν την Τρίτη για το μεγάλο κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες, έλαβαν Ανακριτής και Εισαγγελέας.

Η σημερινή απολογητική διαδικασία έληξε με τους υπόλοιπους 19 κατηγορούμενους, να αφήνονται ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων, ενώ αύριο θα οδηγηθούν στα δικαστήρια για τις απολογίες τους οι υπόλοιποι 20 κατηγορούμενοι στην υπόθεση.

Μεταξύ των πέντε κατηγορουμένων που οδηγούνται στην φυλακή είναι και ο θεωρούμενος ως αρχηγός της εγκληματικής ομάδας, ενώ ο, κατά την δικογραφία, υπαρχηγός της είναι ένας από αυτούς που κρίθηκαν προσωρινά ελεύθεροι.

Οι κατηγορούμενοι φέρεται να τηλεφωνούσαν σε πολίτες, στους οποίους παρίσταναν διάφορα επαγγέλματα όπως λογιστές, νομικούς συμβούλους, αστυνομικούς και άλλα, με στόχο να τους αποσπάσουν χρήματα

Η οργάνωση φέρεται να είχε ιεραρχία και πεδίο δράσης σε ολόκληρη την χώρα.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις κυκλώματος απάτης πολιτών, με εκατοντάδες περιπτώσεις εξαπάτησης από το 2023 έως σήμερα και λεία που φαίνεται να ξεπερνά τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ.