Στη σύλληψη 45 ατόμων που συμμετείχαν σε οργανωμένο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών και κλοπών με θύματα κυρίως ηλικιωμένους προχώρησαν οι αρχές. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 96 εμπλεκόμενοι, ενώ η υπόθεση χαρακτηρίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το κύκλωμα φέρεται να εμπλέκεται σε περισσότερες από 1.100 περιπτώσεις εξαπάτησης και κλοπών από το 2023, με συνολική λεία που ξεπερνά τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται μία πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής, η οποία είχε συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004. Σύμφωνα με την έρευνα, είχε βοηθητικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος, συνδράμοντας τον αδελφό της – που φέρεται να λειτουργούσε ως «εισπράκτορας» – στο ξέπλυμα χρημάτων και τη διαχείριση των μετρητών από την εκποίηση κοσμημάτων και άλλων κλοπιμαίων.

Η 37χρονη είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008, ενώ έχει στο ενεργητικό της σημαντικές διακρίσεις σε διεθνείς διοργανώσεις. Το 2021 ήταν μεταξύ των αθλητριών που είχαν καταγγείλει προπονητές για κακομεταχείριση και σωματική βία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, υπάρχουν καταγεγραμμένες συνομιλίες της γυναίκας με τον αδελφό της και άλλα μέλη του κυκλώματος, οι οποίες αφορούν μεταφορές ποσών σε τραπεζικές κάρτες που ανήκαν στην ίδια.

Η δράση του κυκλώματος

Η εγκληματική οργάνωση άρχισε να δρα τον Φεβρουάριο του 2023, ενώ από τον Απρίλιο είχε ήδη στήσει οργανωμένο δίκτυο με αρχηγείο και τηλεφωνικό κέντρο στο Ζευγολατιό Κορινθίας, καθώς και επιχειρησιακές βάσεις σε Άνω Λιόσια, Ζεφύρι, Μενίδι και Αγία Βαρβάρα.

Περίπου 40 τηλεφωνητές, με άριστη γνώση ελληνικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, πραγματοποιούσαν καθημερινά εκατοντάδες κλήσεις από 150 «επιχειρησιακά» κινητά τηλέφωνα, προσεγγίζοντας ανυποψίαστα θύματα.

Τα μέλη του κυκλώματος παρίσταναν υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών, λογιστές, φοροτεχνικούς ή ακόμη και αστυνομικούς. Με πρόσχημα επιστροφές φόρου, ρυθμίσεις λογαριασμών ή δήθεν κινδύνους ασφαλείας, αποσπούσαν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής, μετρητά και κοσμήματα.

Σε αρκετές περιπτώσεις, ζητούσαν από τα θύματα να παραδώσουν τα χρήματα και τα τιμαλφή κατ’ οίκον ή να τα «πετάξουν από το μπαλκόνι», ώστε να τα παραλάβουν συνεργοί τους. Η μεθοδολογία αυτή επέτρεψε στο κύκλωμα να εξαπατήσει εκατοντάδες ηλικιωμένους σε όλη τη χώρα.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 1.089 περιπτώσεις απατών, με το παράνομο οικονομικό όφελος να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7,6 εκατομμύρια ευρώ.