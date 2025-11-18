Το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος παρουσιάζει μια δέσμη πρακτικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο της «Συμφωνίας για την Ενέργεια», με στόχο να βοηθήσει τα νοικοκυριά να μειώσουν την κατανάλωση και εν τέλει τους λογαριασμούς ρεύματος.

Οι οδηγίες αφορούν απλές καθημερινές συνήθειες αλλά και παρεμβάσεις στον εξοπλισμό του σπιτιού, που μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά στο κόστος θέρμανσης, ψύξης και λειτουργίας των συσκευών.