Το νέο Audi Q3 ξεχωρίζει για την κορυφαία ηλεκτρική αυτονομία του TFSI e-hybrid, αλλά και τον ψηφιακό φωτισμό που …διαβάζει το δρόμο.

To Audi Q3, το compact SUV στη νέα του γενιά φέρει πιο ώριμο σχεδιασμό, πλήρως ψηφιακό εσωτερικό ενώ πλέον περηφανεύεται για την υβριδική του τεχνολογία. Ειδικότερα, το Q3 TFSI e-hybrid με ηλεκτρική αυτονομία έως 119 χλμ θα κάνει τα χατίρια των καθημερινών οδηγών, ώστε να κινούνται στην πόλη μόνο με ηλεκτροκίνηση.

Και αυτό αφού σύμφωνα με έρευνα οι περισσότερες διαδρομές στην πόλη δεν ξεπερνούν τα 40 χλμ. Κάτω από το καπό δεσπόζει ένας εξελιγμένος βενζινοκινητήρας 1.5 TFSI evo2 που συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα 85 kW (116 hp) ενώ η συνδυαστική ισχύς αγγίζει τα 200 kW (272 hp) και η ροπή τα 400 Nm, εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση και γραμμική επιτάχυνση, με τελική 140 km/h αποκλειστικά σε EV – στοιχείο που αποδεικνύει ότι η ηλεκτρική λειτουργία δεν περιορίζεται στην πόλη.

Η μπαταρία υψηλής τάσης διαθέτει 25,7 kWh μικτή / 19,7 kWh καθαρή χωρητικότητα και 96 πρισματικά κελιά σε 4 modules.

Στο επίπεδο λειτουργίας, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει EV λειτουργία (αμιγώς ηλεκτρική κίνηση), Hybrid Auto (έξυπνη συνεργασία TFSI/EM ανάλογα με τη ζήτηση) ή Battery Hold (διατήρηση φόρτισης για αργότερα – π.χ. είσοδο σε αστικό δακτύλιο). Στην Ελλάδα υπάρχουν και οι άλλες γνώριμες εκδόσεις, 1.5 TFSI 110 kW (150 hp) με Mild Hybrid και Cylinder on Demand, σε συνδυασμό με S tronic 7 και ο ντίζελ, 2.0 TDI 110 kW (150 hp), 360 Nm με S tronic 7 σχέσεων.

Το cockpit έχει σχεδιαστεί ως ενιαία ψηφιακή σκηνή: Audi Virtual Cockpit 11,9’’ και MMI Touch 12,8’’ σε καμπυλωμένη διάταξη, με καθαρή τυπογραφία και απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας. Προαιρετικά, το Head-up Display φέρνει κρίσιμες πληροφορίες στο οπτικό πεδίο του οδηγού, μειώνοντας την καταπόνηση

Για πρώτη φορά στην compact premium κατηγορία της μάρκας, συνδυάζονται: Digital Matrix LED προβολείς με micro-LED με υψηλή φωτεινότητα, εξαιρετικό κοντράστ και ψηφιακές λειτουργίες καθοδήγησης, που «διαβάζει» το δρόμο.

Με μήκος 4,53 m, πλάτος 1,86 m, ύψος 1,58 m και μεταξόνιο 2,81 m, το Q3 παραμένει «εύστοχα» compact για την πόλη, αλλά γενναιόδωρο για πέντε επιβάτες.

O χώρος αποσκευών ξεκινά από 488 λίτρα και φτάνει τα 575 με μετακίνηση της πίσω σειράς και όρθια ρύθμιση της πλάτης.

Η νέα ανάρτηση αξιοποιεί αμορτισέρ δύο βαλβίδων για ευρύτερη «κλίμακα» συμπεριφοράς: μαλακή και αθόρυβη κύλιση στην πόλη, δεμένη και ακριβής αίσθηση στις στροφές.

Το Q3 ενσωματώνει ένα πλήρες «δίχτυ» υποβοήθησης που δεν κουράζει τον οδηγό, αλλά τον ενισχύει εκεί που έχει νόημα. Ξεχωρίζει το Adaptive Driving Assistant Plus με λειτουργίες υποβοήθησης λωρίδας και Emergency Assist.