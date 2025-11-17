Η Αστυνομία της Νιγηρίας ανακοίνωσε ότι ένοπλοι σκότωσαν ένα μέλος του προσωπικού και απήγαγαν 25 μαθήτριες από οικοτροφείο θηλέων νωρίς σήμερα το πρωί, στην πολιτεία Κέμπι.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό από τις Δυνάμεις Ασφαλείας κι έναν αξιωματούχο του σχολείου ότι σκοτώθηκε ο Υποδιευθυντής του.

Οι επιτιθέμενοι, οπλισμένοι με τουφέκια, εισέβαλαν γύρω στη 01:00 π.μ., τοπική ώρα, στο Κυβερνητικό Δευτεροβάθμιο Σχολείο Θηλέων στην πόλη Μάγκα, σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις Δυνάμεις Ασφαλείας.

Ο Υποδιευθυντής Γιακούμπου Μακούκου πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε, όταν αντιστάθηκε στους επιτιθέμενους, ενώ ένας φρουρός ασφαλείας τραυματίσθηκε, είπε στο Ρόιτερς ένας εκπαιδευτικός, που ζήτησε να μην κατονομασθεί για λόγους ασφαλείας.

Οι ένοπλοι διέφυγαν προς τη γειτονική πολιτεία Ζαμφάρα μαζί με τις μαθήτριες, που απήγαγαν, ανέφερε ο εκπαιδευτικός.

Μαζικές απαγωγές από σχολεία σημειώνονται στη βορειοδυτική Νιγηρία, τις οποίες πραγματοποιούν συμμορίες ενόπλων, που ζητούν λύτρα, παρά τις υποσχέσεις της κυβέρνησης να ενισχύσει την ασφάλεια στην περιοχή.