Την πρώτη τους συνάντηση θα έχουν στις 20 Νοεμβρίου ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο νεοεκλεγείς τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν.

Οπως ανακοινώθηκε και από τις δύο πλευρές, στόχος της συνάντησης στην κατοικία των ειδικών αντιπροσώπων του ΟΗΕ, εντός της Πράσινης Γραμμής, είναι η ανταλλαγή απόψεων για το Κυπριακό.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ερχιουρμάν επικράτησε με μεγάλη διαφορά στις εκλογές της 19ης Οκτωβρίου, έχοντας δεσμευτεί να εργαστεί για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για την επανένωση του νησιού υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

«Θα γνωριστούμε και θα ανταλλάξουμε απόψεις για πρώτη φορά σε πολλά ζητήματα της ατζέντας μας», έγραψε ο Ερχιουρμάν στην πλατφόρμα Χ, λίγο μετά την ανακοίνωση της ημερομηνίας της συνάντησης.

Οχι στις υπερβολικές προσδοκίες

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης προειδοποίησε ότι η επίλυση του Κυπριακού δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε μία ώρα, υπογραμμίζοντας πως δεν πρέπει να καλλιεργούνται υπερβολικές προσδοκίες.

Υπενθύμισε ότι έχουν περάσει οκτώ χρόνια από τον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων, το 2017, σημειώνοντας πως δεν μπορεί να ειπωθεί ότι αυτό το διάστημα αναζωπύρωσε τις ελπίδες για λύση.

«Λυπάμαι να πω ότι, με δεδομένη τη χρονική απόσταση και τις περιφερειακές εξελίξεις, θα ήταν υπεραισιόδοξο να ισχυριστεί κανείς πως υπάρχει σήμερα κλίμα ευνοϊκό για λύση στο νησί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερχιουρμάν.

Τόνισε ακόμη ότι η δημιουργία ενός τέτοιου κλίματος αποτελεί ευθύνη που οι δύο ηγέτες οφείλουν στις κοινότητές τους.

Εκπρόσωπος του Νίκου Χριστοδουλίδη δήλωσε ότι ο Κύπριος πρόεδρος προσεγγίζει τη συνάντηση με «εποικοδομητική και ειλικρινή πολιτική βούληση».

Το πλαίσιο των επαφών

Η επικείμενη συνάντηση πραγματοποιείται λίγο μετά την επίσκεψη του Ερχιουρμάν στην Τουρκία, την πρώτη του στο εξωτερικό ως νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων.

Αν και η Άγκυρα υποστηρίζει το μοντέλο των δύο κρατών για το νησί —θέση που διαφέρει από εκείνη του Ερχιουρμάν— ο Τουρκοκύπριος ηγέτης εξέφρασε διάθεση συνεργασίας με την Τουρκία.

«Πιστεύουμε ότι η πιο ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό είναι η συνύπαρξη δύο κρατών στο νησί», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου, ο Ερχιουρμάν προειδοποίησε ότι η πλευρά του δεν θα ανεχθεί πλέον να αγνοούνται τα δικαιώματά της, επαναλαμβάνοντας ωστόσο την ετοιμότητά του για επίλυση του πολυετούς ζητήματος με την ελληνοκυπριακή πλευρά.