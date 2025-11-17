Ο Ολυμπιακός δουλεύει αθόρυβα, αλλά σταθερά, την ενίσχυση όλων των βαθμίδων του. Από την πρώτη ομάδα μέχρι τα τμήματα υποδομής, το scouting λειτουργεί αδιάκοπα και οι «ερυθρόλευκοι» δεν αφήνουν καμία ευκαιρία να περάσει. Στο πλαίσιο αυτό, οι Πειραιώτες έφεραν στην Ελλάδα τον Ρασίντ Εντιαγέ, έναν νεαρό μέσο που ήδη δοκιμάζεται στην Κ19 και μάλιστα πήρε χρόνο συμμετοχής στο πρόσφατο εσωτερικό φιλικό με την Κ23.

Ο 18χρονος αμυντικός χαφ παρουσιάζει στοιχεία που δεν περνούν απαρατήρητα. Ψηλός, με δύναμη, ένταση στο παιχνίδι του, πολλά τρεξίματα και αξιοσημείωτη τεχνική κατάρτιση, δείχνει πως έχει τα «εργαλεία» για να εξελιχθεί. Εδώ και περίπου μία εβδομάδα δουλεύει υπό το βλέμμα των ανθρώπων του Ολυμπιακού, οι οποίοι αξιολογούν λεπτομερώς κάθε του κίνηση.

Ο Εντιαγέ ξεκίνησε από την Ακαδημία AS Pikine στη Σενεγάλη και συνέχισε στην OFA FC, διαγράφοντας μια πορεία που ήδη έχει τραβήξει βλέμματα. Γαλλικές, γερμανικές και βελγικές ομάδες έχουν δείξει ενδιαφέρον, όμως αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δείχνει να κρατάει το πάνω χέρι.

Στον Ρέντη είναι ξεκάθαρο, πως όταν ένα ταλέντο παρουσιάζει προοπτική, η πόρτα του συλλόγου είναι πάντα ανοιχτή. Και ο Εντιαγέ μοιάζει να είναι ακριβώς μια τέτοια περίπτωση. Αν θα φορέσει τελικά τα «ερυθρόλευκα», θα φανεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, το πρώτο βήμα έχει ήδη υλοποιηθεί και έγινε με ενδιαφέρον!