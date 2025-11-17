Ο Καρίμ Μπενζεμά μίλησε στην «AS» και τόνισε ότι εξετάζει ξανά το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Το συμβόλαιό του με την Αλ Ιτιχάντ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026 και οι δύο πλευρές δεν έχουν συζητήσει ακόμη πιθανή επέκταση. Ο 38χρονος επιθετικός θεωρεί ότι η πόρτα της Ευρώπης παραμένει ανοιχτή.

Ο Μπενζεμά αγωνίζεται στη Saudi Pro League από τη σεζόν 2023-2024. Σκόραρε εννιά γκολ και μοίρασε επτά ασίστ σε 21 εμφανίσεις την πρώτη του χρονιά. Την περίοδο 2024-2025 ανέβασε την παραγωγικότητά του με 21 γκολ σε 29 ματς και μοίρασε εννιά ασίστ. Φέτος έχει ξεκινήσει δυνατά με τρία γκολ σε δύο εμφανίσεις και 180 λεπτά συμμετοχής.

Η ετήσια αμοιβή του φτάνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και παραμένει από τις υψηλότερες στο πρωτάθλημα. Ο Γάλλος έχει συνολικά 66 συμμετοχές, 41 γκολ και 17 ασίστ με τη φανέλα της Αλ Ιτιχάντ. Το μέλλον του, όμως, δείχνει πλέον αβέβαιο, με την Ευρώπη να μπαίνει ξανά στο κάδρο.

Αναλυτικά η συνέντευξή του:

«Το συμβόλαιό μου λήγει, είναι αλήθεια. Δεν μπορώ ακόμη να πω αν θα μείνω ή θα αποχωρήσω, εξαρτάται από πολλά πράγματα. Τον Δεκέμβριο θα συμπληρώσω 38 χρόνια ζωής και με βλέπω να παίζω ποδόσφαιρο για άλλα δύο χρόνια.

Από θέμα φυσικής κατάστασης είμαι σε φόρμα, δουλεύω σκληρά και αγαπώ το ποδόσφαιρο. Θα δούμε τι θα συμβεί, τι σκέφτεται ο σύλλογος. Θα μου άρεσε να μιλήσω πρόσωπο με πρόσωπο μαζί τους και να ακούσω τι σκέφτονται εκείνοι. Το καλύτερο πράγμα για μένα είναι να συνεχίσω εδώ, όχι για έναν χρόνο ή δύο.

Πιστεύω ότι το επίπεδο ποδοσφαίρου στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας βελτιώνεται συνεχώς. Είμαι τρία χρόνια εδώ και το βλέπω να βελτιώνεται καθημερινά. Είναι αλήθεια πως έχει προτάσεις από την Ευρώπη. Θα πρέπει να αξιολογήσω τα πάντα, να επιλέξω με προσοχή.

Αν θα επέστρεφα στη Ρεάλ; Εάν είναι ακόμα εκεί ο Φλορεντίνο… ίσως. Είναι ηγέτης, κάνει εξαιρετική δουλειά με τους παίκτες και δεν θα μπορούσα να του πω όχι. Ο Φλορεντίνο είναι ιδιαίτερος.»