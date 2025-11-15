Ο Βινίσιους Tζούνιορ φαίνεται να πλησιάζει σε μια από τις πιο καυτές καλοκαιρινές μεταγραφικές ιστορίες του ποδοσφαίρου. Με τη Ρεάλ Μαδρίτης να μην προγραμματίζει την ανανέωση του συμβολαίου του, που λήγει το 2027, ο Βραζιλιάνος άσος βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των φημών για πιθανή αποχώρηση.

Η Παρί Σεν Ζερμέν παρακολουθεί στενά την κατάσταση και φέρεται να θέλει να εξασφαλίσει τον παίκτη χωρίς να πληρώσει μεταγραφικό κόστος, πείθοντάς τον να μην ανανεώσει με τη «Βασίλισσα» και να μετακομίσει στο Παρίσι με ελεύθερη μεταγραφή. Ο Νασέρ Ελ Κελαϊφί βλέπει στο πρόσωπό του τον ιδανικό παίκτη για να χτίσει την ομάδα γύρω του, συνδυάζοντας ταχύτητα, δημιουργία και εκρηκτικότητα που ταιριάζουν στο στιλ παιχνιδιού των Παριζιάνων.

Από το 2018 που πήγε στη Μαδρίτη, ο Βινίσιους έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι του: 338 συμμετοχές, 111 γκολ, 87 ασίστ και πλήθος τίτλων, ανάμεσά τους 3 LaLiga και 2 Champions League.