Ο Βινίσιους Ζούνιορ έγινε για ακόμη μία φορά επίκεντρο προσοχής με τις αντιδράσεις του στον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Ράγιο Βαγεκάνο, ο οποίος ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ. Ο Βραζιλιάνος σταρ, αντιμέτωπος με υβριστικά συνθήματα από τους φιλάθλους, απάντησε με ειρωνικό χαμόγελο λέγοντας: «Δεν είμαι τόσο κακός, το ξέρετε κι εσείς».

Η πιο αιχμηρή του ατάκα ήρθε λίγο αργότερα, όταν απευθύνθηκε στην κερκίδα προκλητικά: «Πληρώνετε έναν χρόνο για να με βλέπετε να παίζω». Παράλληλα, η κάμερα τον κατέγραψε να διαμαρτύρεται έντονα για τις επιλογές συμπαικτών του και συγκεκριμένα προς τον Ντιν Χάουσεν: «Παίζουμε όλο με μεγάλες μπαλιές! Ποιος το θέλει αυτό;».

Στα τελευταία λεπτά, παρακολουθώντας τις αλλαγές του προπονητή Τσάμπι Αλόνσο, μονολόγησε με εμφανή απογοήτευση: «Θεέ μου, είναι σαν να μην θέλουμε να νικήσουμε!» Με τη στάση του, ο Βινίσιους επιβεβαίωσε για άλλη μία φορά ότι δεν διστάζει να εκφράσει δημόσια τη γνώμη του και να προκαλέσει έντονα σχόλια εντός και εκτός γηπέδου.