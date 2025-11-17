Ο Νίκος Ανδρουλάκης τίμησε την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, υπογραμμίζοντας το διαχρονικό μήνυμα της ενότητας και του αγώνα για δημοκρατία. «Σήμερα τιμούμε εκείνες και εκείνους, που δεν λύγισαν. Κρατάμε ζωντανό το μήνυμα του Πολυτεχνείου: Ενότητα και αγώνας για δημοκρατία, δικαιοσύνη, λαϊκή συμμετοχή, αξιοπρέπεια», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Σε δήλωσή του, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως σε «μια εποχή που οι εχθροί της Δημοκρατίας είναι πολλοί -ορατοί και αδιόρατοι-, στα χρόνια που έρχονται το Πολυτεχνείο θα γίνεται όλο και πιο επίκαιρο».

Επεσήμανε επίσης ότι «απέναντι στον αυταρχισμό και τις ανισότητες, στεκόμαστε όρθιοι για να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά να σβήσει η φωνή της ελευθερίας, της προόδου και της πίστης σε έναν δικαιότερο κόσμο».

Αναφερόμενος στα γεγονότα του 1973, σημείωσε πως πριν από 52 χρόνια η κεντρική πύλη του Πολυτεχνείου κατέρρευσε από την ορμή του τανκ. Εκεί, όπως έγραψε ο Γιάννης Ρίτσος, «είναι μια κόκκινη λίμνη, ένα κόκκινο δέντρο, ένα κόκκινο πουλί».

«Μέσα από τον κρότο της βίας, υψώνεται κάτι αθάνατο: το πάθος για δημοκρατία. Η νεολαία στάθηκε απέναντι στον φόβο, με μόνο της όπλο το όραμα για μια ελεύθερη Ελλάδα», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.