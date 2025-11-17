Στην εκπομπή «Buongiorno» ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα η Εριέττα Μανούρη, η οποία μίλησε για τη συμμετοχή της στη σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», αλλά και για τη μέχρι σήμερα πορεία της στο θέατρο.

Μιλώντας για την Άσπα, την οποία υποδύεται στη νέα δραματική σειρά του MEGA, είπε πως προσπαθεί να μην βάζει την ταμπέλα της κακιάς, αλλά προσπαθεί να βρίσκει σε αυτούς τους ανθρώπους το τραύμα πίσω από τη συμπεριφορά.

«Όταν με πήρε τηλέφωνο ο Στάμος Τσάμης, ο σκηνοθέτης της σειράς, με προσέγγισε με έναν τόσο υπέροχο τρόπο», είπε, εξηγώντας ότι δεν θα μπορούσε να αρνηθεί την πρόταση να υποδηθεί –ξανά- έναν ρόλο, που προκαλεί αντιπάθεια, σημειώνοντας, πως σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε και ο τρόπος που ο ίδιος ο σκηνοθέτης προσέγγισε τον ρόλο, ώστε «να έχει διάφορες πτυχές ο χαρακτήρας της».

«Δεν ξέρω ποιος είναι ακριβώς ο στόχος της Άσπας. Αυτό το κορίτσι πραγματικά ερωτεύτηκε τον άντρα της, τον ήθελε. Δεν είναι και ο πιο εύκολος άνθρωπος η Άσπα, αλλά και μετά τη γέννα θα περάσει δύσκολα πολύ, με επιλόχειο κατάθλιψη. Κάπως θα το συμπονέσουμε αυτό το κορίτσι, όταν θα αποκαλυφθεί η απιστία», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν την απασχολεί το πότε θα γίνει μητέρα, σημείωσε, ότι κάπως έχει αρχίσει και την απασχολεί, χαρακτηρίζοντας πάντως «φρικτές» τις ερωτήσεις που αφορούν, στο πότε θα γίνει μητέρα μία γυναίκα.

«Εμένα αυτό που με πειράζει σε αυτές τις ερωτήσεις, είναι ότι δεν ξέρεις τι μπορεί να περνάει μία γυναίκα. Θεωρώ ότι υπάρχουν κατηγορίες γυναικών. Κάποιες είναι από πάντα έτοιμες να γίνουν μητέρες. Και υπάρχουν και γυναίκες, στις οποίες θα το βγάλει ο άνθρωπος με τον οποίο θα είναι μαζί κι εγώ ανήκω σε αυτήν την κατηγορία».

Ακόμη, αναφέρθηκε στην πορεία της στο θέατρο, λέγοντας: «Σειρήνες δεν είχα στην πορεία μου. Και οι γονείς μου είχαν καταλάβει από μικρή, ότι είχα μία κλίση προς τα εκεί, από την πρώτη μου παράσταση στο σχολείο. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην το κάνω, το ήθελα πάρα πολύ. Νιώθω τρομερά ελεύθερη στη σκηνή πάνω, πιο ελεύθερη κι από το σπίτι μου. Νιώθω τόσο γεμάτη, παίρνω τρομερή χαρά από τη δουλειά μου. Σε σημείο που δεν ήξερα τι να κάνω με τη ζωή μου, όταν δεν δούλευα. Είτε παίζω σε 100 άτομα είτε σε 3.000 την ψυχούλα μου θα βάλω».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη της Εριέττας Μανούρη στο Buongiorno: