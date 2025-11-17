10ο επεισόδιο της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», απόψε, στις 21:00. Τοτης νέας δραματικής σειράς του

Οι αποκαλύψεις γύρω από την Αρετή αναστατώνουν την εταιρεία. Οδυσσέας και Σταύρος τη διεκδικούν, καθένας με τον τρόπο του.

Επεισόδιο 10 (Δευτέρα 17/11)

Οι αποκαλύψεις γύρω από την Αρετή αναστατώνουν την εταιρεία. Ο Οδυσσέας, έχοντας αναθεωρήσει, αποφασίζει να της ζητήσει συγγνώμη. Από την άλλη, η Μαρίκα δέχεται πίεση από τον άντρα της να σταματήσει τις επισκέψεις στον εγγονό τους, όμως εκείνη επιμένει να το φτάσει μέχρι τέλους. Παράλληλα, η άφιξη του Πωλ στην Ελλάδα, που ήρθε για να μείνει, θα ταράξει τα νερά, όχι μόνο για την οικογένεια Παπαμιχάλη, αλλά και την ERGAN. Ο Πωλ (Κυριάκος Σαλής) φαίνεται πως δεν ενδιαφέρεται να κυνηγήσει μια καριέρα ως αποτυχημένος ζωγράφος. Δείχνει ενδιαφέρον για την ERGAN, καθώς διατηρεί κι εκείνος ποσοστό στην εταιρεία. Η νέα αρχιτέκτονας στην εταιρεία, η Όλγα Ευθυμίου (Πηνελόπη Πλάκα), φίλη της Ναταλίας, της νομικής συμβούλου, δυσαρεστείται που ο Οδυσσέας την υποβιβάζει σε βοηθό και δεν της δίνει δουλειές ανάλογες με της Αρετής και της Ελένης. Ο Σταύρος ρωτάει την Ελένη για την Αρετή, θέλει να μάθει για τη ζωή της. Αναρωτιέται πώς βρήκε τα λεφτά για τον δότη και η Ελένη του εκφράζει την ανησυχία της, ότι κατέφυγε σε τοκογλύφο. Ο Σταύρος και ο Οδυσσέας διεκδικούν την Αρετή, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Η ένταση κορυφώνεται, όταν ο Οδυσσέας μαθαίνει για την πρωτοβουλία του Σταύρου να ζητήσει να κοπεί επιταγή στο όνομά της, για να της τη δώσει ο ίδιος ως μπόνους.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»

Δείτε το trailer από το αποψινό επεισόδιο: