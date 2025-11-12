Ο Δημήτρης Λάλος μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την νέα σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο» στην οποία πρωταγωνιστεί. Δύο άνθρωποι βαθιά σημαδεμένοι, μια συμφωνία ανίερη κι ένας έρωτας που γεννιέται εκεί, όπου όλα μοιάζουν χαμένα.

Σε σκηνοθεσία του Στάμου Τσάμη και σενάριο των Γιώργου Κρητικού και Στέλλας Βασιλαντωνάκη, με τους Δημήτρη Λάλο και Μαριλίτα Λαμπροπούλου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, το «Μια νύχτα μόνο» είναι μια καθηλωτική ιστορία για τα όρια της ηθικής, της ανθρώπινης αντοχής και εν τέλει της αγάπης.

Ο γνωστός ηθοποιός και πρωταγωνιστής της νέας σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο» μίλησε για την σειρά και τον ρόλο του.

Μιλώντας για τον ρόλο του, τον Οδυσσέα Χαριτάκη, είπε ότι «δεν έχει όλα τα εργαλεία, για να εκφράσει τα συναισθήματά του. Ο μόνος τρόπος που ξέρει, είναι να επέμβει και να μιλήσει για οικονομικά. Οι πληγές του είναι βαθιές, γι’ αυτό συμπεριφέρεται έτσι. Θα δούμε τη μεταστροφή του».

Αυτό, όπως εξήγησε, έχει να κάνει με το παρελθόν του. Σχετικά με την οικονομική πρόταση που κάνει στην Αρετή (την οποία υποδύεται η Μαριλίτα Λαμπροπούλου), με αντάλλαγμα μία νύχτα μαζί του, ανέφερε ότι ο χαρακτήρας του προσπαθεί να την τεστάρει κι όταν τελικά αυτή δέχεται, απογοητεύεται, γιατί δεν το περίμενε.

«Αποκαλύπτεται τώρα και τώρα θα καταλάβει ότι ήθελε τα χρήματα για το παιδί. Εμείς ως εταιρεία θέλαμε αποκλειστικότητα κι εκείνη έκρυψε ότι έχει παιδί, για να πάρει τη δουλειά. Και το ένα φέρνει το άλλο…», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην κυρία Φιλαρέτη Κομνηνού, η οποία υποδύεται τη μητέρα του στη σειρά, είπε ότι είναι εξαιρετική ηθοποιός και συνεργάτης.

«Γενικά είναι μία σειρά που αγαπήσαμε πάρα πολύ και συνεχίζουμε», πρόσθεσε, ενώ μιλώντας για τους λόγους, που τον έκαναν να πει το «ναι», είπε: «Σε μία δουλειά είναι πολλοί οι λόγοι που θα πεις το «ναι», το πιο σημαντικό όμως είναι οι συνεργάτες. Αν δεν είναι καλοί οι συνεργάτες, τότε σίγουρα το πράγμα δεν πάει καλά».

Τέλος, αναφέρθηκε σε μία σειρά αφηγήσεων που θα πραγματοποιήσουν μαζί με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου, στο Ωδείο Αθηνών, με γιορτινά παραμύθια του Ευγένιου Τριβιζά.

Είναι «μία γλυκιά συνάντηση, είναι παραμύθια που διαβάζουμε ούτως ή άλλως στα παιδιά μας και θα κάνουμε γύρω στις 8 παραστάσεις, κοντά στα Χριστούγεννα».

«Την αγαπήσαμε πολύ την σειρά γυρνώντας την. Είπα το «ναι» γιατί έπαιξαν ρόλο οι συνεργάτες. Αν έχεις καλούς συνεργάτες θα κάνεις και μία ωραία δουλειά. Όλοι οι συμμετέχοντες σε όλες τις θέσεις είναι «ένας και ένας»», ανέφερε μεταξύ άλλων.