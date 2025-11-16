Πέθανε σε ηλικία 61 ετών ο Νταν ΜακΓκραθ, βραβευμένος με Emmy σεναριογράφος, γνωστός κυρίως για τη δουλειά του σε εμβληματικές animated σειρές όπως το «The Simpsons».

Dan McGrath, Writer on ‘The Simpsons’ and ‘King of the Hill,’ Dies at 61 https://t.co/H6rCyrkwTc — The Hollywood Reporter (@THR) November 15, 2025

Ο σεναριογράφος έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως ανέφερε η αδερφή του, Γκέιλ ΜακΓκραθ Γκαραμπαντιάν στο «The Hollywood Reporter».

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή μέσω ανακοίνωσης της οικογένειάς του εκλιπόντος στο Facebook: «Χάσαμε τον εκπληκτικό αδερφό μου, τον Ντάνι, χθες. Ήταν ξεχωριστός άνθρωπος. Ένας απίστευτος γιος, αδερφός, θείος και φίλος. Οι καρδιές μας είναι συντετριμμένες».