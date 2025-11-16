Η έναρξη του επιχειρησιακού σχεδίου “Charlotte’s Web” από το Υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ προκάλεσε έντονη πολιτική και κοινωνική αναταραχή στη Βόρεια Καρολίνα. Με φόντο μια ήδη τεταμένη εθνική συζήτηση για τη μετανάστευση, οι νέες συλλήψεις και η παρουσία της Συνοριοφυλακής σε μια μεγάλη αστική περιοχή με δημοκρατική διοίκηση φέρνουν στο προσκήνιο τα όρια της ομοσπονδιακής εξουσίας, καθώς και τις επιπτώσεις στις τοπικές κοινότητες.

Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου , η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών προχώρησε στην έναρξη του εκτεταμένου μεταναστευτικού επιχειρησιακού σχεδίου “Charlotte’s Web”, με την ανάπτυξη της Συνοριοφυλακής στην πόλη Charlotte της Βόρειας Καρολίνας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας (DHS), η επιχείρηση στοχεύει κυρίως σε «παράνομους ξένους εγκληματίες» που, όπως αναφέρει η υπηρεσία, έχουν βρει καταφύγιο πίσω από «πολιτικές πόλεων-καταφυγίων».

Το DHS υποστήριξε ότι περίπου 1.400 εντάλματα σύλληψης για μετανάστες δεν έχουν εκτελεστεί, γεγονός που, σύμφωνα με την υπηρεσία, επιβάλλει μια πιο δυναμική παρέμβαση. «Αυξάνουμε την εφαρμογή του νόμου στη Σαρλότ για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των Αμερικανών και την απομάκρυνση απειλών για τη δημόσια τάξη», δήλωσε η βοηθός του DHS, Τρίσια ΜακΛάφλιν. Ωστόσο, το υπουργείο δεν διευκρίνισε τον αριθμό των πρακτόρων που αναπτύχθηκαν ούτε τον απολογισμό των συλλήψεων της πρώτης ημέρας.

Η επιχείρηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενισχυμένων δράσεων της κυβέρνησης Trump σε πόλεις και πολιτείες με δημοκρατική ηγεσία. Ανάλογες επιχειρήσεις είχαν λάβει χώρα τους προηγούμενους μήνες στο Λος Άντζελες και στο Σικάγο, οδηγώντας σε εκατοντάδες συλλήψεις και ουσιαστική καταγγελία από οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων, οι οποίες έκαναν λόγο για υπερβολική χρήση βίας και περιστατικά πυροβολισμών.

Στη Βόρεια Καρολίνα, όπου ζει περίπου ένα εκατομμύριο μετανάστες, η είδηση των συλλήψεων προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις. Κοινότητες μεταναστών και οργανώσεις υπέρ των δικαιωμάτων τους κατήγγειλαν την επιχείρηση ως μια πολιτικοποιημένη επίδειξη δύναμης που βάζει στο στόχαστρο οικογένειες και εργαζόμενους χωρίς σοβαρές ποινικές εκκρεμότητες.

Η πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος της πολιτείας, Άντερσον Κλέιτον, δήλωσε ότι «η Συνοριοφυλακή και η ICE συλλαμβάνουν και τρομοκρατούν ανθρώπους στους δρόμους του Charlotte». Με ανάρτησή της στο X, κατηγόρησε προσωπικά τον πρόεδρο Donald Trump ως «υπεύθυνο για αυτή την απεχθή δράση».

Παράλληλα, τα δεδομένα του DHS δείχνουν μια ραγδαία αύξηση των απελάσεων: περίπου 400.000 άνθρωποι έχουν απελαθεί τους πρώτους 250 μήνες της δεύτερης διακυβέρνησης Trump, με στόχο τις 600.000 εντός του πρώτου έτους. Η κυβέρνηση παρουσιάζει τους αριθμούς ως επιτυχία, όμως οι επικριτές υποστηρίζουν ότι το κόστος για τις κοινότητες και την κοινωνική συνοχή είναι τεράστιο.

Καθώς οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, η Charlotte βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας εθνικής αντιπαράθεσης που αναμένεται να κλιμακωθεί—όχι μόνο για τη μεταναστευτική πολιτική, αλλά και για τον ρόλο της ομοσπονδιακής εξουσίας σε πολιτείες που αντιστέκονται στις πρακτικές της Ουάσιγκτον.