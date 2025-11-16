Μια κίνηση που, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, μπορεί να αποδειχθεί ωφέλιμη για όλες τις πλευρές: τον παίκτη, τον Δικέφαλο και φυσικά τον ρωσικό σύλλογο με την ιστοσελίδα sovsport.ru να αναλύει τα δεδομένα.

Παρότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη προσέγγιση προς τον ΠΑΟΚ, οι πληροφορίες από τη Ρωσία αναφέρουν πως η ΤΣΣΚΑ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην επιστροφή του 28χρονου φορ, θεωρώντας τον ιδανική λύση για το πιο απαιτητικό κομμάτι της σεζόν.

Η ομάδα του στρατού μπαίνει στην άνοιξη διεκδικώντας δύο τίτλους: το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ρωσίας. Η μέχρι τώρα αγωνιστική τους εικόνα επιτρέπει υψηλές φιλοδοξίες, ωστόσο το βάθος στο ρόστερ –ειδικά στο επιθετικό κομμάτι– αποτελεί ζήτημα.

Οι τραυματισμοί στην επίθεση ανοίγουν την πόρτα στον Τσάλοφ

Η ΤΣΣΚΑ έχει ταλαιπωρηθεί φέτος από σημαντικές απουσίες στη γραμμή κρούσης. Οι Ταμερλάν Μουσάγιεφ, Ματέους Άλβες, Αλεράντρο και Άρτεμ Σουμάνσκι έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα τραυματισμών, αφήνοντας κενά που περιορίζουν αισθητά τις επιλογές του Φάμπιο Σελεστίνι.

Ο Τσάλοφ, με το προφίλ του σύγχρονου επιθετικού που μπορεί να παίξει «εννιάρι» αλλά και να κινηθεί εκτός περιοχής, προσφέρει αξιοπιστία, εμπειρία και άμεση προσαρμογή.

Γνωρίζει την ομάδα, το περιβάλλον, τη φιλοσοφία και τις απαιτήσεις. Για την ΤΣΣΚΑ, το να φέρει πίσω έναν παίκτη που ξέρει καλά την πραγματικότητα της ρωσικής λίγκας και έχει υπάρξει σημείο αναφοράς της επίθεσης της ομάδας, αποτελεί ιδανική λύση – ειδικά σε μια περίοδο όπου χρειάζεται άμεσα έτοιμες μονάδες.

Η πορεία του Τσάλοφ και η καμπή στην Ελλάδα

Το ταλέντο και η ικανότητα του 27χρονου επιθετικού δεν αμφισβητούνται. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Σελεστίνι τον θυμάται από τη θητεία του στη Βασιλεία το 2022, όταν ο Τσάλοφ –όντας τότε δανεικός από την ΤΣΣΚΑ– πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή αγωνιστική αναγέννηση.

Αυτή η εξάμηνη παρουσία στην Ελβετία αποτέλεσε σημείο καμπής: στις επόμενες δύο σεζόν, ο Ρώσος φορ σημείωσε 40 γκολ σε 82 εμφανίσεις με την ομάδα της Μόσχας – επίδοση που οι τωρινοί επιθετικοί της ΤΣΣΚΑ δύσκολα μπορούν να φτάσουν.

Αντίθετα, η παρουσία του στην Τούμπα δεν έχει εξελιχθεί ιδανικά. Στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Τσάλοφ μετρά μόλις τρεις συμμετοχές στο αρχικό σχήμα και ένα γκολ, δείχνοντας ότι δεν έχει καταφέρει να βρει ρόλο στα πλάνα του Λουτσέσκου. Η απουσία αγωνιστικού ρυθμού και ο περιορισμένος χρόνος συμμετοχής έχουν δημιουργήσει έντονη δυσαρέσκεια στον ίδιο τον παίκτη, ο οποίος εμφανίζεται έτοιμος να αναζητήσει άμεσα διέξοδο.

Η διάθεση του παίκτη και οι «δεσμοί» που τον τραβούν στη Μόσχα

Οι πληροφορίες από το περιβάλλον του φορ αναφέρουν ότι ο Τσάλοφ επιθυμεί ξεκάθαρα να επιστρέψει στη Ρωσία, έστω και για έξι μήνες.

Δεν πρόκειται μόνο για την αγωνιστική του κατάσταση αλλά και για τις προσωπικές σχέσεις που εξακολουθεί να έχει στο σύλλογο της Μόσχας. Ομπλιακόφ, Μοϊσές, Γκάιτς, Κίσλιακ, Λούκιν, Γκλέμποφ, Τορόπ, και φυσικά ο «αιώνιος» αρχηγός, Ιγκόρ Ακινφέεφ – άνθρωποι με τους οποίους έχει χτίσει δεσμούς και στους οποίους μπορεί να στηριχθεί.

Η επιστροφή σε ένα γνώριμο περιβάλλον θα μπορούσε να του προσφέρει μια πολύτιμη αγωνιστική «ανάσα» και να τον επαναφέρει στο επίπεδο που τον είχε καταστήσει έναν από τους πιο παραγωγικούς Ρώσους φορ της τελευταίας δεκαετίας.

Το επόμενο βήμα: αναμονή για τις επίσημες εξελίξεις

Προς το παρόν, ο ΠΑΟΚ δεν έχει λάβει καμία επίσημη πρόταση από την ΤΣΣΚΑ. Ωστόσο η διάθεση των Ρώσων, η ανάγκη τους για ενίσχυση και η επιθυμία του παίκτη συνθέτουν ένα περιβάλλον που ευνοεί την κίνηση.

Αν τελικά προχωρήσει ο δανεισμός σύμφωνα με το δημοσίευμα της ρωσικής ιστοσελίδας αναφέρει χαρακτηριστικά πως ειναι win win για όλες τις πλευρές.

Η ΤΣΣΚΑ αποκτά έναν παίκτη που γνωρίζει άριστα.

Ο ΠΑΟΚ απαλλάσσεται από έναν ποδοσφαιριστή που δεν έχει βρει ρόλο και μπορεί να απελευθερώσει χώρο στο ρόστερ και στο μπάτζετ.

Ο Τσάλοφ βρίσκει ρυθμό και επιστρέφει σε μια ομάδα που τον εμπιστεύεται.

Ακόμη και η εθνική Ρωσίας θα μπορούσε να ωφεληθεί, βλέποντας τον διεθνή φορ να επανέρχεται σε υψηλές απαιτήσεις.

Όλα δείχνουν πως, εφόσον πέσουν οι υπογραφές, μιλάμε για μια win–win–win κατάσταση, μια συμφωνία που θα ικανοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους.