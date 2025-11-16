Η λέξη-κλειδί για τις επόμενες ημέρες είναι μία: διορθώσεις. Αυτές που επεξεργάστηκε η ΠΑΕ στο μνημόνιο συνεργασίας με τον ΑΣ ΠΑΟΚ, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα τελικό κείμενο που θα μπορεί να φέρει τις δύο πλευρές πιο κοντά από ποτέ.

Η ανάγκη για επανεκκίνηση και η έξοδος από την εσωστρέφεια

Στην Τούμπα γνωρίζουν ότι το έργο του νέου γηπέδου δεν μπορεί να προχωρήσει όσο ο οργανισμός παραμένει διχασμένος. Η Νέα Τούμπα δεν είναι απλώς ένα κατασκευαστικό εγχείρημα· είναι το μεγαλύτερο πρότζεκτ στην ιστορία του συλλόγου, μια επένδυση που θα αλλάξει ριζικά την ταυτότητα, την εικόνα και τη δυναμική του ΠΑΟΚ για τις επόμενες δεκαετίες.

Γι’ αυτό και στην ΠΑΕ βλέπουν το μνημόνιο συνεργασίας ως το απαραίτητο θεμέλιο για να ανοίξει ο δρόμος. Η συμφωνία με τον ΑΣ δεν είναι ένας τυπικός θεσμικός κρίκος, αλλά η κλειδαριά που πρέπει να ανοίξει για να προχωρήσει όλο το έργο: από τις οριστικές μελέτες μέχρι την έναρξη των εργασιών.

Οι διορθώσεις που φέρνουν ισορροπία

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κατά την προηγούμενη εβδομάδα οι άνθρωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ εργάστηκαν εντατικά για να αναδιαμορφώσουν το μνημόνιο, με στόχο να καλυφθούν σημεία που προκάλεσαν αντιδράσεις στον Ερασιτέχνη και να επιλυθούν απορίες ή γκρίζες ζώνες που δημιουργήθηκαν κατά την πρώτη παρουσίαση του κειμένου.

Οι διορθώσεις δεν παραποιούν τη φιλοσοφία του αρχικού σχεδίου. Αντιθέτως, προσπαθούν να εξασφαλίσουν ότι κανένα σημείο δεν μπορεί να λειτουργήσει εις βάρος του ΑΣ ΠΑΟΚ ή του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Η ΠΑΕ θέλει η συμφωνία να έχει απόλυτη διαφάνεια, σαφή κατανομή ρόλων και εγγυήσεις που θα εξασφαλίζουν όλες τις πλευρές.

Παράλληλα, η ΠΑΕ έχει την πρόθεση να εμφανιστεί στη νέα συνάντηση με θετική διάθεση και πνεύμα συνεννόησης, δείχνοντας πως στόχος δεν είναι να κερδίσει μία πλευρά τη «μάχη», αλλά να προχωρήσει το έργο για το καλό όλου του οργανισμού.

Η συνάντηση που μπορεί να αποδειχθεί ιστορική

Όλα δείχνουν ότι η κρίσιμη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις αρχές αυτής της νέας εβδομάδας, με τις δύο πλευρές να πηγαίνουν στο τραπέζι με ανανεωμένη διάθεση να αφήσουν πίσω τους την ένταση και να χαράξουν κοινή πορεία.

Πρόκειται για μία συνάντηση που μπορεί να αποδειχθεί ιστορική. Αν το μνημόνιο υπογραφεί, ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης του ονείρου ενός νέου, σύγχρονου γηπέδου που θα αποτελέσει την έδρα ενός συλλόγου με φιλοδοξίες ευρωπαϊκού επιπέδου.

Αν όχι, ο κίνδυνος νέας καθυστέρησης ή νέου κύκλου εσωστρέφειας παραμένει υπαρκτός — και αυτό είναι κάτι που θέλουν όλοι να αποφύγουν.

Το μεγάλο στοίχημα: ενότητα και συνέχεια

Στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποφεύγουν τις υπερβολές, όμως δηλώνουν σαφώς πιο αισιόδοξοι από ό,τι πριν λίγες εβδομάδες. Εκτιμούν ότι η προσέγγιση των τελευταίων ημερών έχει δημιουργήσει κλίμα ηρεμίας, ότι οι εξηγήσεις έχουν δοθεί και ότι πλέον οι δύο πλευρές μπορούν να βρουν κοινό βηματισμό.

Η Νέα Τούμπα, άλλωστε, δεν είναι έργο που ανήκει σε διοικήσεις, πρόσωπα ή θητείες. Είναι ένα έργο που θα καθορίσει τις επόμενες γενιές ΠΑΟΚτσήδων και αυτό το γνωρίζουν καλά τόσο στην ΠΑΕ.

Το στοίχημα, λοιπόν, δεν είναι απλώς να υπογραφεί ένα μνημόνιο. Είναι να κερδηθεί η ενότητα. Και αυτή τη στιγμή, έπειτα από μια περίοδο που φάνηκε να δοκιμάζει την εσωτερική συνοχή του συλλόγου, η αισιοδοξία επιστρέφει ξανά στον δρόμο για το νέο σπίτι του ΠΑΟΚ.