Ο Ηρακλής πανηγύρισε μια άνετη νίκη στο Ιβανώφειο, επικρατώντας του Κολοσσού με 86-71 για την 7η αγωνιστική της Greek Basketball League, εξασφαλίζοντας έτσι τη δεύτερη νίκη του στη σεζόν μετά το πρώτο παιχνίδι με τον Προμηθέα.

Οι Θεσσαλονικείς κυριάρχησαν στη ρακέτα (50-33 ριμπάουντ), έπαιξαν ομαδικά (19 ασίστ) και ξεχώρισαν παίκτες όπως ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν (17 π., 9 ριμπ., 7 ασ.), ο Ντι Τζέι Φάντερμπερκ (17 π., 8 ριμπ.) και ο Κρις Σμιθ (16 π., 6 ριμπ., 3 ασ., 1 κλέψιμο). Καταλυτική ήταν και η συμβολή του Νίκου Τσιακμά (15 π., 4/6 τρίποντα, 4 ριμπ., 1 κλέψιμο). Από τον Κολοσσό πρώτος σκόρερ ήταν ο Σεβέζ Γκούντγουϊν με 13 πόντους και 7 ριμπάουντ, σε μία δεύτερη συνεχόμενη ήττα για την ομάδα του.

Ο Ηρακλής ξεκίνησε δυναμικά (4-0), όμως ο Κολοσσός αντέδρασε με επιθετική πίεση και σκόραρε κυρίως μέσω Κολοβέρου, Γκούντγουϊν και Χρυσικόπουλου, παίρνοντας προβάδισμα +8 στο 8’ (12-20). Με την είσοδο του Γκάουντλοκ, η διαφορά έφτασε στο +11 στο 13’ (21-32).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ηρακλής «βομβάρδισε» από τα 6,75 με Ράιτ-Φόρμαν και Τσιακμά, επιστρέφοντας στο +2 (43-41) στο 19’. Στο τρίτο δεκάλεπτο, οι Σμιθ, Ράιτ-Φόρμαν και Φάντερμπερκ ανέβασαν τη διαφορά στο +17 (73-56), βάζοντας τις βάσεις για το τελικό αποτέλεσμα.

Το τέταρτο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία, με τον Ηρακλή να διατηρεί σταθερά προβάδισμα περίπου 15 πόντων μέχρι το τέλος.

Τα δεκάλεπτα:

19-23, 46-44, 73-58, 86-71.