Το απόλυτο 3/3 στο πρωτάθλημα πέτυχε η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού, η οποία δεν συνάντησε καμία δυσκολία και συνέτριψε με 10-0 την Αθλητική Ακαδημία 28Β (Valbuena Academy). Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Δημοτικό γήπεδο «Στ. Μελισσουργός» στο Ρέντη, με τις «ερυθρόλευκες» να καθαρίζουν το παιχνίδι από… το πρώτο κιόλας ημίχρονο, όπου προηγήθηκαν με 9-0.

Λίγο πριν από τη σέντρα, οι παίκτριες του Θρύλου τίμησαν τον Ματιέ Βαλμπουενά, προσφέροντάς του φανέλα με τις υπογραφές τους.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Ολυμπιακός μπήκε φουριόζος. Μέχρι το 30’ το σκορ είχε ήδη φτάσει στο 5-0, χάρη στο χατ τρικ της Γιάννου (12’, 17’, 29’) και τα γκολ των Λόγου (16’) και Τζανή (20’).

Η πίεση συνεχίστηκε ασταμάτητα: η Μυλωνά έκανε το 6-0 στο 33’, η Πελεκούδα έγραψε το 7-0 στο 35’, η Γιάννου πέτυχε το τέταρτο προσωπικό της τέρμα στο 40’ για το 8-0, ενώ η Βενιαμίν στο 42’ ολοκλήρωσε το… καταιγιστικό 9-0 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός έπεσε, αλλά οι «ερυθρόλευκες» είχαν ακόμα ένα γκολ να δώσουν στο κοινό τους: η Μυλωνά στο 57’ διαμόρφωσε το τελικό 10-0, ολοκληρώνοντας την εμφατική επικράτηση του Ολυμπιακού.

Η σύνθεση του Ολυμπιακού:

Μούγιου, Ξυλούρη, Βαλκάνη, Μυλωνά, Φεγγούλη, Ιωαννίδη, Πελεκούδα, Λόγου, Τζανή, Γιάννου, Βενιαμίν (αγωνίστηκαν και οι Σιαπλαούρα, Δημητρίου, Τρυγούτη, Μαντζακοπούλου, Μισιρλή).