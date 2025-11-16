Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Δημήτρης Σταμάτης, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μεταξύ άλλων είχε διατελέσει πρόεδρος Παρακαταθηκών και Δανείων.

H ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΝΔ για την απώλεια του Δημήτρη Σταμάτη

Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην Βουλευτή και Υπουργό Δημήτρη Σταμάτη.

Γεννήθηκε το 1950 στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ασκούσε ενεργά το επάγγελμα του δικηγόρου.

Από το 1985 έως και το 1993 διατέλεσε Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και επανεξελέγη Βουλευτής Επικρατείας την τετραετία 2015-2019. Από το 2012 έως το 2015 ήταν Υπουργός Επικρατείας στην Κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Διατέλεσε επίσης Γενικός Γραμματέας του πρώην Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο Δημήτρης Σταμάτης υπηρέτησε την Πατρίδα και την Παράταξη με αφοσίωση, μαχητικότητα, ήθος και εντιμότητα και άφησε έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ο Αντώνης Σαμαράς ανέφερε για την απώλεια του Δημήτρη Σταμάτη:

«Αντίο Δημήτρη μου! Εφυγες όπως έζησες. Υπερήφανος, ακέραιος, έντιμος, αγωνιστής. Υπήρξες πάντοτε ένας μεγάλος και ανιδιοτελής Πατριώτης. Αντίο Φίλε! Αντίο Αδελφέ!».

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης ανήρτησε στα social media:

«Αποχαιρετώ με θλίψη τον Δημήτρη Σταμάτη, έναν ακέραιο άνθρωπο, με ήθος, ευθυκρισία και αγάπη για την πατρίδα. Υπηρέτησε με συνέπεια τη δημόσια ζωή και τη Νέα Δημοκρατία, πάντα με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και το κοινό καλό.

Είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί του κατά τη θητεία του ως Προέδρου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων. Ήταν άνθρωπος με ευθύνη, γνώση και αποτελεσματικότητα, χαρακτηριστικά που τον συνόδευαν σε κάθε του βήμα.

Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».