Σειρά ερωτημάτων προκαλεί στο εσωτερικό των αρχών ασφαλείας το έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ. που παρουσιάζει το in.gr, και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος σύμφωνα με το οποίο ζητείται η διάθεση δεκάδων αστυνομικών από τα Ιωάννινα – εις βάρος, όπως επισημαίνεται, της αστυνόμευσης της πόλης – για τη φρούρηση του νέου δικηγορικού γραφείου του ανεψιού του πρωθυπουργού και αναφερόμενου στην υπόθεση των υποκλοπών, κ. Γρηγόρη Δημητριάδη.

Αφορμή για το αίτημα αποτέλεσε η ανάρτηση αφίσας αντιεξουσιαστών που σχετιζόταν με εκδήλωση για το «αντάρτικο πόλης». Η αφίσα τοιχοκολλήθηκε στην είσοδο του κτιρίου όπου στεγάζεται το γραφείο του κ. Δημητριάδη, όπως και σε πολλά άλλα σημεία των Ιωαννίνων. Ωστόσο, δεν περιείχε καμία αναφορά ή απειλή προς το πρόσωπό του.

Ο κ. Δημητριάδης αντέδρασε με ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας τους υπεύθυνους «θρασύδειλα ανθρωπάκια» και σημειώνοντας πως «η απάντησή μας είναι απλή: μας αφήνετε παγερά αδιάφορους». Λίγο αργότερα, αντιεξουσιαστικό στέκι που είχε εκδώσει την αφίσα απάντησε επικριτικά στις δηλώσεις του.

Παρά τη δημόσια δήλωση αδιαφορίας του κ. Δημητριάδη, οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. στα Ιωάννινα συνέταξαν έγγραφο με το οποίο ζητείται η ενισχυμένη προστασία του γραφείου του. Το έγγραφο, σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπει την παρουσία αστυνομικών σε 24ωρη βάση και την επιτήρηση του χώρου με περιπολίες σε μεγάλη ακτίνα.

Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εκφράζουν επιφυλάξεις για το εύρος των μέτρων, υπογραμμίζοντας ότι είναι υπερβολικό να απασχολούνται τόσοι αστυνομικοί στη φρούρηση ενός ιδιωτικού δικηγορικού γραφείου. Επισημαίνουν πως η απόφαση αυτή μπορεί να δημιουργήσει προηγούμενο και να εγείρει ζητήματα ισονομίας.

Το περιεχόμενο του εγγράφου

Στο έγγραφο της 12ης Νοεμβρίου 2025, με τίτλο «Μέτρα προστασίας δικηγορικού γραφείου», αναφέρεται: «παρακαλούμε όπως, αρχής γενομένης από σήμερα Τετάρτη και μέχρι νεωτέρας, προβείτε κατά λόγο αρμοδιότητας σε λήψη μέτρων προστασίας του εν λόγω γραφείου προς πρόληψη και αποτροπή έκνομης ενέργειας σε βάρος προσώπων ή πραγμάτων». Προβλέπεται φρούρηση σε δύο οκτάωρες βάρδιες, με δύο αστυνομικούς ανά βάρδια κατά τις νυχτερινές ώρες, σε πολιτική περιβολή.

Επιπλέον, ζητείται συνεχής επιτήρηση από τις εποχούμενες περιπολίες της ΕΛ.ΑΣ. περιμετρικά του γραφείου, σε 24ωρη βάση. Στην επιχείρηση φρούρησης εμπλέκονται και τρεις άλλες υπηρεσίες των Ιωαννίνων, μεταξύ των οποίων το Τμήμα Ασφαλείας που ασχολείται με σοβαρές υποθέσεις εγκληματικότητας.

Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με στελέχη της αστυνομίας, προκαλεί έντονο προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης των απειλών και τη διάθεση των δυνάμεων σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών αστυνόμευσης.