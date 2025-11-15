Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την ευρύτερη περιοχή της Γένοβας, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές και αναστάτωση στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Η συνεχής και έντονη βροχόπτωση οδήγησε στην κατάρρευση τείχους δημόσιου πάρκου, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα. Παράλληλα, ανεμοστρόβιλος έπληξε το λιμάνι της πόλης, ξεριζώνοντας δέντρα και ρίχνοντας κοντέινερ από μεγάλο ύψος, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Οι σφοδροί άνεμοι προκάλεσαν επίσης την καταστροφή της στέγης της δημοτικής επιχείρησης αποκομιδής απορριμμάτων, εντείνοντας τα προβλήματα στις υποδομές.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας. Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν νέα περιστατικά.

Σε πολλές κεντρικές περιοχές της Γένοβας έχουν πλημμυρίσει ισόγεια κατοικιών και ανισόπεδες διαβάσεις, ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην περιφερειακή οδό Αουρέλια, που συνδέει την Ιταλία με τη Γαλλία.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επεκταθεί τις επόμενες ώρες και σε άλλες περιοχές της βόρειας Ιταλίας, καθώς και στην Τοσκάνη.