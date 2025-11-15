Επίθεση στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα προκάλεσε προσωρινή διακοπή των εξαγωγών πετρελαίου, που αντιστοιχούν σε περίπου 2,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως ή στο 2% των παγκόσμιων προμηθειών, σύμφωνα με πηγές του κλάδου. Η διακοπή σημειώθηκε έπειτα από συντονισμένη ουκρανική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η επίθεση θεωρείται από τις πιο εκτεταμένες των τελευταίων μηνών κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών. Έρχεται μετά την εντατικοποίηση των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια από τον Αύγουστο, στο πλαίσιο της στρατηγικής του Κιέβου να περιορίσει τη δυνατότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο.

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν πάνω από 2% μετά το περιστατικό, εν μέσω ανησυχιών για την παγκόσμια προσφορά.

Η ουκρανική επίθεση και οι επιπτώσεις

Το Γενικό Επιτελείο των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων της ουκρανίας ανακοίνωσε ότι χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι κρουζ Neptune και διάφοροι τύποι drones κρούσης στο Νοβοροσίσκ, «στο πλαίσιο των προσπαθειών μείωσης του στρατιωτικού και οικονομικού δυναμικού του Ρώσου εισβολέα».

Παράλληλα, η Ουκρανία δήλωσε πως έπληξε διυλιστήριο στην περιοχή Σαράτοφ και εγκατάσταση καυσίμων στην πόλη Ένγκελς. Η ρωσική εταιρεία αγωγών Transneft ανέστειλε προσωρινά τις προμήθειες προς το Νοβοροσίσκ, ενώ αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό.

Η Κοινοπραξία Αγωγών της Κασπίας ανέστειλε για λίγες ώρες τις φορτώσεις πετρελαίου από τον τερματικό σταθμό Γιούζναγια Οζερέεβκα, προτού τις επαναλάβει μετά την άρση του αεροπορικού συναγερμού. Ο σταθμός αυτός σχεδιάζει εξαγωγές 1,45 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως τον μήνα.

Ζημιές σε εγκαταστάσεις και πλοία

Σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, συντρίμμια από drones έπεσαν εντός του ρωσικού τερματικού σταθμού σιτηρών NKHP, χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του. Ρώσοι αξιωματούχοι ανέφεραν ζημιές σε ένα ελλιμενισμένο πλοίο, πολυκατοικίες και αποθήκη πετρελαίου, με τρία μέλη πληρώματος να τραυματίζονται.

Η εταιρεία Delo, που δραστηριοποιείται στις μεταφορές και τα logistics, επιβεβαίωσε ότι συντρίμμια έπεσαν στον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία του. Η βρετανική εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey ανέφερε ζημιές σε γερανό και εμπορευματοκιβώτια, καθώς και παράπλευρες ζημιές σε πλοίο μεταφοράς, χωρίς τραυματισμούς.

Το Νοβοροσίσκ στο επίκεντρο

Τα φορτία ρωσικού αργού μέσω του τερματικού Τσεσκάρις στο Νοβοροσίσκ ανήλθαν σε 3,22 εκατομμύρια τόνους τον Οκτώβριο, δηλαδή περίπου 761.000 βαρέλια ημερησίως. Στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου, οι εξαγωγές έφτασαν τους 24,7 εκατομμύρια τόνους.

Οι πηγές ανέφεραν ότι η επίθεση έπληξε δύο προβλήτες πετρελαίου, τους 1 και 1Α, οι οποίοι εξυπηρετούν δεξαμενόπλοια χωρητικότητας έως 140.000 τόνων. Το πετρελαιοφόρο Arlan, με σημαία Σιέρα Λεόνε, φέρεται να υπέστη επίσης ζημιές.

«Το Νοβοροσίσκ υπέστη το μεγαλύτερο πλήγμα», δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Κρασνοντάρ, Βενιαμίν Κοντράτιεφ, προσθέτοντας ότι περισσότεροι από 170 άνθρωποι και 50 μονάδες εξοπλισμού συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης και διάσωσης.

Τρία μέλη πληρώματος του κατεστραμμένου πλοίου νοσηλεύονται, ενώ η πυρκαγιά στην αποθήκη πετρελαίου του τερματικού Τσεσκάρις τέθηκε υπό έλεγχο. Οι παράκτιες εγκαταστάσεις υπέστησαν επίσης ζημιές, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η ουκρανική πλευρά υποστήριξε ότι καταστράφηκαν ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400 και αποθήκη πυραύλων, προκαλώντας έκρηξη και πυρκαγιά. Το πρακτορείο Reuters δεν κατόρθωσε να επιβεβαιώσει αυτές τις πληροφορίες ανεξάρτητα.