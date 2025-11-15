Το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ θα αναλάβει τον συντονισμό της λειτουργίας των Κέντρων Υγείας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στο Ίλιον. Τα δύο αυτά Κέντρα θα είναι τα πρώτα που θα μετατραπούν σε Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Πρακτορείο FM και στην Τάνια Μαντουβάλου ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, καθηγητής Χειρουργικής και διευθυντής της 4ης Χειρουργικής Κλινικής στο «Αττικόν», Νικόλαος Αρκαδόπουλος.

Η συνέντευξη του κ. Αρκαδόπουλου παραχωρήθηκε με αφορμή τη ψήφιση του ερανιστικού νομοσχεδίου, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει τη δημιουργία πανεπιστημιακών Κέντρων Υγείας υπό την αιγίδα των Ιατρικών Σχολών και τη διαχείριση καθηγητών Ιατρικής. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, που στοχεύει στη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την πρωτοβάθμια φροντίδα.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Αρκαδόπουλος, η νέα δομή συνδέει το Πανεπιστήμιο με ένα κρίσιμο πεδίο της σύγχρονης ιατρικής, την πρόληψη και τη δημόσια υγεία. Με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου, θα υπάρξει επιστημονική αναβάθμιση του έργου που ήδη επιτελείται στα Κέντρα Υγείας, αλλά και ένας μοναδικός χώρος εκπαίδευσης για τους φοιτητές. «Υπάρχει η τεχνογνωσία. Υπάρχει η διάθεση. Ήταν καιρός να γίνει», ανέφερε, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι τα πρώτα αποτελέσματα θα φανούν σύντομα.

Η συμβολή της Ιατρικής Σχολής και ο εκπαιδευτικός ρόλος

Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ θα συντονίζει τη λειτουργία των δύο πρώτων Κέντρων Υγείας, αξιοποιώντας το επιστημονικό δυναμικό του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας. Τα Κέντρα λειτουργούν ήδη σε 24ωρη βάση, στελεχωμένα από γιατρούς του ΕΣΥ, και προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στον πληθυσμό. Με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου, αναμένεται περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, βάσει διεθνών πρωτοκόλλων πρόληψης και δημόσιας υγείας.

Παράλληλα, τα νέα Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας θα αποτελέσουν εκπαιδευτικό πεδίο για τους φοιτητές Ιατρικής, ενισχύοντας τη σύνδεση θεωρίας και πράξης. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να καλύψει ένα κενό που υπήρχε στη χώρα, καθώς –όπως σημείωσε ο κ. Αρκαδόπουλος– σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Μεγάλη Βρετανία, οι ιατρικές σχολές εκπαιδεύουν τους φοιτητές τους σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας.

Η επένδυση στην πρόληψη και ο νέος ρόλος των Κέντρων Υγείας

Η πρόληψη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής, αποτελεί βασικό πυλώνα της σύγχρονης ιατρικής προσέγγισης. Με τα Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας, η Ιατρική Σχολή εισέρχεται δυναμικά στον χώρο της πρόληψης και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ενισχύοντας την εκπαίδευση τόσο των φοιτητών όσο και των γιατρών.

Οι πολίτες που επισκέπτονται σήμερα το Κέντρο Υγείας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας θα δουν μέσα στα επόμενα χρόνια αναβαθμισμένες υπηρεσίες, εναρμονισμένες με τα διεθνή πρότυπα. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν προγράμματα πρόληψης με τη στήριξη του κράτους, αξιοποιώντας την εμπειρία της Ιατρικής Σχολής από δράσεις όπως το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για την πρόληψη νεοπλασιών και καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Χρονοδιάγραμμα και επόμενα βήματα

Οι τεχνικές διαδικασίες για την εκλογή και εγκατάσταση των νέων καθηγητών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας θα ολοκληρωθούν μέσα στο 2025, ενώ η πλήρης λειτουργία τους αναμένεται το 2026. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία Πανεπιστημιακών Κέντρων Υγείας σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια, διασυνδεδεμένων με τις επτά Ιατρικές Σχολές της χώρας. Στην Αθήνα, λόγω του πληθυσμού, θα λειτουργήσουν δύο τέτοιες δομές.

Τηλεϊατρική και διασύνδεση με πανεπιστημιακά νοσοκομεία

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης, τα νέα Κέντρα Υγείας θα εντάξουν και υπηρεσίες τηλεϊατρικής, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου νόμου. Η Ιατρική Σχολή διαθέτει ήδη σχετική εμπειρία, όπως στην υπηρεσία για την άνοια και τα νευρολογικά νοσήματα του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, που αναμένεται να επεκταθεί.

Το Κέντρο Υγείας στο Ίλιον θα συνδέεται λειτουργικά με το νοσοκομείο «Αττικόν», ενώ το Κέντρο Υγείας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας θα διασυνδεθεί με τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία του κέντρου της Αθήνας. Η πρωτοβουλία αυτή, όπως σημείωσε ο κ. Αρκαδόπουλος, ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών και δημόσιων δομών υγείας, διαμορφώνοντας ένα πιο ολοκληρωμένο και σύγχρονο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στη χώρα.