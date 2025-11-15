Ακινητοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, στις 15:31, η αμαξοστοιχία 1599 της Hellenic Train, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη–Λάρισα με 95 επιβάτες, λόγω τεχνικού προβλήματος λίγο μετά τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου. Σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρείας, στο σημείο έσπευσε εφεδρική μηχανή για να αντικαταστήσει τη μηχανή της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τρένο συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό του προς τη Λάρισα, ωστόσο σημειώθηκε καθυστέρηση περίπου 90 λεπτών. Η Hellenic Train ανέφερε ότι το προσωπικό παρέμεινε συνεχώς στο πλευρό των επιβατών, παρέχοντας ενημέρωση για την πορεία αποκατάστασης του δρομολογίου.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της εταιρείας εντός της αμαξοστοιχίας παρέμενε στο πλευρό των επιβατών, παρέχοντας συνεχή και αναλυτική ενημέρωση για τις ενέργειες που πραγματοποιούνταν και για την πορεία αποκατάστασης του δρομολογίου», σημειώνει η εταιρεία, ευχαριστώντας το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του.

Αποζημιώσεις επιβατών

Η Hellenic Train υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες δικαιούνται αποζημίωση 25% της αξίας του εισιτηρίου για καθυστέρηση από 60 έως 119 λεπτά, και 50% για καθυστέρηση 120 λεπτών και άνω.

Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και πληρωθεί με μετρητά αποζημιώνονται αποκλειστικά στα ενεργά εκδοτήρια. Οι κάτοχοι εισιτηρίων που αγοράστηκαν με κάρτα –ανεξάρτητα από το κανάλι πώλησης (εκδοτήριο, webticketing ή εφαρμογή)– μπορούν να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων είτε σε εκδοτήριο είτε ηλεκτρονικά.

Στην περίπτωση ηλεκτρονικού αιτήματος, οι επιβάτες μπορούν να υποβάλουν γραπτή αίτηση μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων, αναφέροντας τον αριθμό του εισιτηρίου ή επισυνάπτοντας το σχετικό αρχείο. Το ποσό της αποζημίωσης επιστρέφεται στην κάρτα με την οποία πραγματοποιήθηκε η αγορά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αποζημίωσης, οι επιβάτες μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της Hellenic Train ή να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας.