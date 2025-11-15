Άνοιξε τις πύλες του σήμερα, Σάββατο, το ιστορικό συγκρότημα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου επί της οδού Πατησίων, για τις τριήμερες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, στο πλαίσιο του εορτασμού της 52ης επετείου της εξέγερσης των φοιτητών στο Πολυτεχνείο, που θα κορυφωθούν τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση, σήμερα και την Κυριακή 16/11 το συγκρότημα Πατησίων θα ανοίγει στις 09:00 και θα κλείνει στις 20:00, ενώ τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, οι πύλες του Πολυτεχνείου θα ανοίξουν και πάλι στις 09:00 και είναι προγραμματισμένο να κλείσουν στις 13:00, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Στους χώρους του Πολυτεχνείου βρίσκονται φοιτητικοί σύλλογοι που αποτίουν φόρο τιμής για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Νοεμβρίου 1973. Κατά τη διάρκεια του τριήμερου, έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις, προβολές ντοκιμαντέρ και παραδόσεις φοιτητικών συλλόγων με πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στα γεγονότα.

Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Εν τω μεταξύ, στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 6 το πρωί και θα διαρκέσουν έως τις 6 το πρωί της Τρίτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περιορισμοί αφορούν κυρίως στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο. Τροποποιήσεις θα υπάρξουν και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ. Τέλος, αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας για το τριήμερο.

«Αστακός» το κέντρο της Αθήνας – Χιλιάδες αστυνομικοί, drones και ελικόπτερα της ΕΛ.ΑΣ.

Και φέτος το κέντρο της Αθήνας θα είναι «αστακός», με περίπου 5.500 αστυνομικούς από διάφορες Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., όπως Τάξη, Ασφάλεια και Τροχαία.

Αυξημένα μέτρα θα εφαρμοστούν περιμετρικά του Πολυτεχνείου. Όταν ξεκινήσει η καθιερωμένη πορεία, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις θα τοποθετηθούν μπροστά από τις πύλες του ιδρύματος, ώστε να αποτραπεί η είσοδος ατόμων που δεν σχετίζονται με το πανεπιστήμιο. Διμοιρίες, καθώς και ομάδες ΔΡΑΣΗ, ΔΙ.ΑΣ. και ΟΠΚΕ, θα αναπτυχθούν επίσης σε δρόμους και σημεία των Εξαρχείων όπου κρίνεται αναγκαίο.

Μέτρα θα ληφθούν και στις Πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, όπως και σε άλλες διπλωματικές αποστολές, καθώς και πέριξ της πλατείας Συντάγματος και της Βουλής.

Drones και ελικόπτερα της ΕΛ.ΑΣ. θα μεταδίδουν διαρκώς εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ, για τον εντοπισμό τυχόν ατόμων που θα επιχειρήσουν να ανέβουν σε ταράτσες. Παράλληλα, εισαγγελείς θα βρίσκονται στο Κέντρο για άμεσες αποφάσεις αν χρειαστεί.

Σε κομβικά σημεία θα αναπτυχθούν υδροβόλα οχήματα της Αστυνομίας, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας θα βρίσκονται επί ποδός ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ και της Ασφάλειας, οι οποίες θα πραγματοποιούν στοχευμένους ελέγχους και προληπτικές προσαγωγές.

Τα μέτρα άρχισαν να εφαρμόζονται από σημερα (15/11) και θα κορυφωθούν τη Δευτέρα.