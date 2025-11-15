Την Δευτέρα θα τιμηθεί η 52η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, με σειρά εκδηλώσεων και πορειών στο κέντρο της Αθήνας και η Ελληνική Αστυνομία έχει προγραμματίσει όπως κάθε χρόνο αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που θα επηρεάσουν τη μετακίνηση οδηγών και πεζών για αρκετές ημέρες.

Από το Σάββατο 15 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου θα ισχύσουν περιορισμοί στη στάθμευση, διακοπές κυκλοφορίας και αποκλεισμοί δρόμων γύρω από το Πολυτεχνείο και στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ξεκινήσουν σταδιακά από τις 6:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου 15 Νοεμβρίου και θα διαρκέσουν έως τις 6:00 το πρωί της Τρίτης 18 Νοεμβρίου. Οι περιοχές γύρω από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τα Εξάρχεια, την πρεσβεία των ΗΠΑ, καθώς και κεντρικοί οδικοί άξονες, όπως η Πατησίων, θα είναι κλειστοί για τα οχήματα και θα απαγορεύεται η στάθμευση.

Απαγόρευση στάσης/στάθμευσης & διακοπές κυκλοφορίας

Σάββατο 15/11/2025 – Τρίτη 18/11/2025 (06:00 – 06:00)

Περιοχή Εξαρχείων – Κέντρο Αθήνας

Στουρνάρη (Πλ. Εξαρχείων → Γ’ Σεπτεμβρίου)

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) — μεταξύ Κοδριγκτώνος και Πανεπιστημίου, και κάθετοι μέχρι πρώτη παράλληλη

Πεζόδρομος Τοσίτσα

Πεζόδρομος Πολυτεχνείου

Μπουμπουλίνας (Στουρνάρη → Λ. Αλεξάνδρας)

Τζωρτζ (Στουρνάρη → Καποδιστρίου)

Μπόταση (Στουρνάρη → Καποδιστρίου)

Κάνιγγος (Στουρνάρη → Χαλκοκονδύλη)

Σολωμού (Γ’ Σεπτεμβρίου → Πλ. Εξαρχείων)

Καποδιστρίου (Μπόταση → Γ’ Σεπτεμβρίου)

Πλατεία Εξαρχείων

Χαλκοκονδύλη (Γ’ Σεπτεμβρίου → Πλ. Κάνιγγος)

Αβέρωφ (Πατησίων → Μάρνη)

Βερανζέρου (Κάνιγγος → Μάρνη)

Σπ. Τρικούπη (Λ. Αλεξάνδρας → Πλ. Εξαρχείων)

Σόλωνος (Ιπποκράτους → Πατούσα)

Δευτέρα 17/11/2025 – από 06:00 (απαγόρευση στάσης/στάθμευσης)

Σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας από τις μεσημβρινές ώρες

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη

Πλατεία Ομονοίας

Αιόλου (Πανεπιστημίου → Σταδίου)

Σταδίου — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη

Πλατεία Συντάγματος

Β. Γεωργίου Α΄ — όλο το μήκος

Λ. Βασ. Σοφίας — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη

Ακαδημίας — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη

Λ. Αλεξάνδρας — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη

Γέλωνος (Δορυλαίου → Π. Κόκκαλη)

Π. Κόκκαλη (Γέλωνος → Λ. Βασ. Σοφίας)

Δορυλαίου (Π. Κυριακού → Λ. Βασ. Σοφίας)

Λ. Βασ. Αμαλίας — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη

Φιλελλήνων — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη

Λ. Συγγρού (Αθ. Διάκου → Λ. Βασ. Αμαλίας)

Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς) — (Ιερά Οδός → Ομόνοια)

Αθηνάς — όλο το μήκος

Ερμού (Αθηνάς → Πειραιώς)

Τσόχα — όλο το μήκος

Σούτσου (Μαβίλη → Τσόχα)

Ζαχάρωφ (Λ. Αλεξάνδρας → Λ. Βασ. Σοφίας)

Λ. Κηφισίας (Κατεχάκη → Αλεξάνδρας, ρεύμα προς Αθήνα)

Λ. Μεσογείων (Κατεχάκη → Φειδιππίδου, ρεύμα προς Αθήνα)

Φειδιππίδου (Λ. Μεσογείων → Λ. Βασ. Σοφίας)

Μιχαλακοπούλου (Φειδιππίδου → Σπ. Μερκούρη — και στα δύο ρεύματα)

Λ. Βασ. Κων/νου — όλο το μήκος (ρεύμα προς Κηφισιά)

Αρδηττού — όλο το μήκος (προς Λ. Βασ. Κων/νου)

Βασ. Αλεξάνδρου (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)

Βεντήρη (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)

Χατζηγιάννη Μέξη (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)

Ηριδανού (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)

Παπαδιαμαντοπούλου (Μιχαλακοπούλου → Λ. Βασ. Σοφίας)

Αιγινήτου (Λ. Βασ. Σοφίας → Παπαδιαμαντοπούλου)

Λούρου (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)

Λαμψάκου (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)

Σεμιτέλου (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)

Κερασούντος (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)

Καρτάλη (Λ. Βασ. Σοφίας → Έβρου)

Λυκαονίας (Λ. Βασ. Σοφίας → Έβρου)

Αγγ. Πυρρή (Λ. Βασ. Σοφίας → Έβρου)

Ξενίας (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Ακόμη, σύμφωνα με Απόφαση της «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.», θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα δρομολόγια και τις στάσεις των συγκοινωνιακών μέσων (Λεωφορεία – Τρόλεϊ).

Από τη Διεύθυνσή Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί, από το Σάββατο 15-11-2025 έως και την Δευτέρα 17-11-2025, να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στους χώρους των εκδηλώσεων, της διαδρομής της πορείας και πέριξ της Πρεσβείας των Η.Π.Α., καθώς επίσης και στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου, τόσο για την εξυπηρέτησή τους, όσο και για την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.