Στην τελική φάση βρίσκεται ο σχεδιασμός των μέτρων ασφαλείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Ήδη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για τον καθορισμό τους, ενώ αναμένονται και νέες για την οριστικοποίηση των τελευταίων λεπτομερειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, και φέτος θα συμμετάσχουν περίπου 5.500 αστυνομικοί από διάφορες Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., όπως Τάξη, Ασφάλεια και Τροχαία.

Αυξημένα μέτρα θα εφαρμοστούν περιμετρικά του Πολυτεχνείου. Όταν ξεκινήσει η καθιερωμένη πορεία, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις θα τοποθετηθούν μπροστά από τις πύλες του ιδρύματος, ώστε να αποτραπεί η είσοδος ατόμων που δεν σχετίζονται με το πανεπιστήμιο. Διμοιρίες, καθώς και ομάδες ΔΡΑΣΗ, ΔΙ.ΑΣ. και ΟΠΚΕ, θα αναπτυχθούν επίσης σε δρόμους και σημεία των Εξαρχείων όπου κρίνεται αναγκαίο.

Μέτρα θα ληφθούν και στις Πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, όπως και σε άλλες διπλωματικές αποστολές, καθώς και πέριξ της πλατείας Συντάγματος και της Βουλής.

Drones και ελικόπτερα της ΕΛ.ΑΣ. θα μεταδίδουν διαρκώς εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ, για τον εντοπισμό τυχόν ατόμων που θα επιχειρήσουν να ανέβουν σε ταράτσες. Παράλληλα, εισαγγελείς θα βρίσκονται στο Κέντρο για άμεσες αποφάσεις αν χρειαστεί.

Σε κομβικά σημεία θα αναπτυχθούν υδροβόλα οχήματα της Αστυνομίας, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας θα βρίσκονται επί ποδός ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ και της Ασφάλειας, οι οποίες θα πραγματοποιούν στοχευμένους ελέγχους και προληπτικές προσαγωγές.

Τα μέτρα θα αρχίσουν να εφαρμόζονται ήδη από αύριο Σάββατο (15/11) και θα κορυφωθούν τη Δευτέρα.