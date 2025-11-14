Δύο ακόμη γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σε νοσοκομείο της πόλης Τούζλα στη βορειοανατολική Βοσνία, ανεβάζοντας στους 15 τον συνολικό αριθμό των νεκρών από την πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας που είχε ξεσπάσει νωρίτερα μέσα στον μήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου της εισαγγελίας της Τούζλα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε τη νύχτα της 4ης Νοεμβρίου στον έβδομο όροφο του κτηρίου, όπου διέμεναν οι ηλικιωμένοι τρόφιμοι. Δέκα άνθρωποι πέθαναν επί τόπου από εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα, ενώ άλλοι πέντε υπέκυψαν στα τραύματά τους τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με νοσοκομειακούς αξιωματούχους, δέκα άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται, εκ των οποίων ένα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα στο δωμάτιο ενός από τους ενοίκους του οίκου ευγηρίας.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με στόχο να αποδοθούν ευθύνες για το τραγικό δυστύχημα.