Δύο νεκροί και πέντε τραυματίες, εκ των οποίων δύο σοβαρά, είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το απόγευμα της 14ης Νοεμβρίου στο κέντρο της Στοκχόλμης, όταν διόροφο λεωφορείο της εταιρείας Transdev προσέκρουσε σε στάση λεωφορείου.

Το λεωφορείο, το οποίο εκείνη την ώρα (15:24 τοπική ώρα) δεν μετέφερε επιβάτες, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και έπεσε επάνω στη στάση όπου βρισκόταν κόσμος, καθώς ήταν ώρα αιχμής. Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε περίπου στις 17:00, σύμφωνα με την Αστυνομία. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν, ότι άκουσαν έναν θόρυβο και στη συνέχεια μια ισχυρή έκρηξη, ενώ επικράτησε πανικός, καθώς οι παρευρισκόμενοι έτρεξαν να προστατευθούν σε παρακείμενο κατάστημα.

Ο οδηγός, που ήταν ο μοναδικός επιβαίνων στο όχημα, συνελήφθη επί τόπου χωρίς αντίσταση. Διώκεται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπέστη ξαφνικό πρόβλημα υγείας. Η Αστυνομία απέκλεισε το σενάριο τρομοκρατικής ενέργειας ή δόλιας πρόθεσης του οδηγού.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα, την ηλικία ή την εθνικότητα των θυμάτων.