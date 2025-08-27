Τρόμος επικράτησε στον αέρα για τους 181 επιβάτες ενός Boeing 737 της νορβηγικής εταιρείας χαμηλού κόστους, όταν ένα από τα ελαστικά του αεροσκάφους εξερράγη κατά την απογείωση από το διεθνές αεροδρόμιο Αρλάντα στη Σουηδία, με προορισμό το Παρίσι.

«Το αεροσκάφος ταλαντευόταν έντονα – Τα πόδια μου ακόμα τρέμουν», δήλωσε μία από τις επιβάτιδες. Ο πιλότος αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση πίσω στη Στοκχόλμη, προκειμένου να γίνει έλεγχος. Σύμφωνα με την Daily Mail, η πτήση ήταν προγραμματισμένη να απογειωθεί στις 9:05 π.μ. τοπική ώρα, όμως αναχώρησε στις 9:27 π.μ. Η άφιξη στο Σαρλ ντε Γκολ αναμενόταν περίπου δύο ώρες και 40 λεπτά αργότερα.

Λίγο μετά την απογείωση, οι επιβάτες άκουσαν έναν δυνατό κρότο, όπως περιέγραψαν όσοι επέβαιναν στην πτήση D82046. Μετά την ασφαλή επιστροφή του αεροσκάφους, οι υπεύθυνοι διαπίστωσαν πως ένα από τα ελαστικά είχε εκραγεί, ενώ στον διάδρομο προσγείωσης βρέθηκαν θραύσματα. «Κατά την απογείωση, το αεροσκάφος ταλαντευόταν έντονα», ανέφερε μία επιβάτιδα στην Expressen. «Τα πόδια μου ακόμη τρέμουν. Στον αέρα δεν ήξερα τι είχε συμβεί, αλλά τώρα που όλα τελείωσαν και συνειδητοποίησα τι έγινε, είμαι σε σοκ».

Η μητέρα και η γιαγιά της παρακολουθούσαν με αγωνία τη διαδρομή του αεροπλάνου μέσω διαδικτύου, μέχρι την επιστροφή του στο αεροδρόμιο. «Με παρακολουθούσαν και ανησυχούσαν πολύ, αλλά ο πιλότος και το πλήρωμα έδειξαν μεγάλη ψυχραιμία, με αποτέλεσμα να μη φοβηθώ εκείνη τη στιγμή, κάτι που αποδείχθηκε σωστό εκ των υστέρων», πρόσθεσε. Ο εκπρόσωπος Τύπου της αεροπορικής εταιρείας ανέφερε: «Το αεροσκάφος απογειώθηκε όπως είχε προγραμματιστεί, ωστόσο ο πιλότος αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αρλάντα λόγω τεχνικού προβλήματος».

Η εταιρεία τόνισε πως τέτοια περιστατικά είναι εξαιρετικά σπάνια, αλλά αντιμετωπίζονται πάντα με την ύψιστη σοβαρότητα. Η Σάρα Έρικσον από το Κέντρο Ελέγχου Πτήσεων (JRCC) ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει η αξιολόγηση των δεδομένων για να καθοριστεί η αιτία της έκρηξης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ