Σύμφωνα με το σύστημα παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24, ένα αεροσκάφος της ρωσικής κυβέρνησης προσγειώθηκε στην Αλάσκα, λίγο πριν από τις προγραμματισμένες συνομιλίες της Παρασκευής μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν επέβαινε στο αεροσκάφος. Το αεροπλάνο αναχώρησε από το Μαγκαντάν, πόλη στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας, όπου ο Ρώσος πρόεδρος είχε εμφανιστεί νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Με πληροφορίες από Reuters