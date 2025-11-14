«Ο Φαρίντ λειτουργεί σαν φάρμακο για μας» είπε ο κόουτς Αταμάν στα αποδυτήρια της Μαδρίτης μετά το θρίαμβο επί της Ρεάλ και έγινε ο χαμός από τους παίκτες του που τον αποθέωσαν. Είναι λογικό (και) ο Τούρκος προπονητής να είναι ενθουσιασμένος με τον νεαποκτηθέντα σέντερ των Πρασίνων που ήρθε με συμβόλαιο δύο μηνών αλλά θα μείνει μέχρι το καλοκαίρι και μην είναι και ο βασικός σέντερ ακόμα και να επιστρέψουν οι άλλοι τρεις.

Με μόλις δύο σκάρτες προπονήσεις σε Αθήνα και Μαδρίτη και έχοντας περάσει πάνω από μια μέρα συνολικά στα αεροπλάνα την τελευταία εβδομάδα (πάνω από 15 ώρες έκανε να έρθει Αθήνα από την Ταϊβάν μέσω Ντουμπάι) ο Φαρίντ σε δύο απαιτητικά παιχνίδια σε Παρίσι και Μαδρίτη, παίζοντας συνολικά 51 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα είχε μέσο όρο 16,5 πόντους, με 11/17 δίποντα (64,7%), 9 ριμπάουντ (5,5 επιθετικά – 3,5 αμυντικά) και 1,5 κοψίματα βοηθώντας τα μέγιστα την ομάδα του να πάρει δύο σπουδαίες νίκες με Παρί και Ρεάλ.

«Σκοπεύουμε να τον χρησιμοποιήσουμε 12-15 λεπτά λογικά» είπε πει ο κόουτς Αταμάν για το παιχνίδι με την Παρί, αλλά ο 35χρονος Αμερικανός με εμπειρία πολλών κιλών (και χρόνων) ανάγκασε το προπονητικό τιμ να τον αφήσει σε κάθε παιχνίδι σχεδόν πάνω από 25 λεπτά στο παρκέ.

Και αν η Παρί δεν έχει κλασσικό σέντερ, η Ρεάλ έχει τον Ταβάρες, αλλά ο Φαρίντ δεν άλλαξε τροπάριο και έκανε…πόστερ και τον γίγαντα από το Πράσινο Ακρωτήρι καρφώνοντας μπροστά του και κερδίζοντας για πλάκα τα ριμπάουντ.

Ναι ο Κένεθ Φαρίντ ήταν το κομμάτι του πάζλ που έλειπε και ας ήρθε ως συμπληρωματικό, όταν κάποια άλλα κομμάτια χάλασαν για λίγο και μπήκαν στα πίτς. Ουσιαστικά ο Αμερικανός δεν λειτούργησε μόνο ως «φάρμακο» αλλά και ως ξυπνητήρι ενεργοποιώντας πολλούς από τους αστέρες του Παναθηναϊκού με κυριότερο τον Τι Τζέι Σόρτς, που από το Παρίσι, αλλά ιδιαίτερα στη Μαδρίτη είδαμε τον παίκτη υψηλού επιπέδου που θαύμαζε όλη η Ευρώπη πέρυσι με τη φανέλα της Παρί.

Ο Νάν άφησε στην άκρη τα νεύρα και τους εγωϊσμούς (κάτι που έκανε και ο Σόρτς) και ήταν και πάλι πολύ θετικός ενώ ο Μήτογλου στο Παρίσι έκανε ίσως το καλύτερό του εφετινό παιχνίδι εκτός έδρας. Ο Εργκίν Αταμάν αποκάλυψε το σύστημα που δεν χάνει ποτέ: «Σας αρέσει αυτό το σύστημα που δεν κάνουμε προπονήσεις ενδιάμεσα στους αγώνες ε ; Αυτό είναι το καλύτερο» είπε στους παίκτες και πήγαν να πέσουν τα αποδυτήρια.

Ο Φαρίντ μαθαίνοντας ακόμα – που λέει ο λόγος – τα μικρά ονόματα των συμπαικτών του ήδη συνεργάζεται με τον Σλούκα σαν να έπαιζαν χρόνια μαζί και γενικά δουλεύει σε ικανοποιητικότατο βαθμό τα συστήματα της ομάδας. Ναι ο Φαρίντ λειτούργησε ταυτόχρονα σαν φάρμακο αλλά και σαν ξυπνητήρι βοηθώντας μεγάλους παίκτες του Παναθηναϊκού να συνέλθουν και να ανεβάσουν και πάλι την απόδοσή τους.

Πάντως επειδή για να λειτουργήσει καλά ένα ξυπνητήρι πρέπει να είναι και καλά κουρδισμένο το ρολόι το πρώτο…κούρδισμα το έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά τις αποκαρδιωτικές εμφανίσεις της ομάδας σε Μπολόνια και Βελιγράδι. Ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ, αρχικά έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram προς όλους υπενθυμίζοντας ότι «Εδώ είναι Παναθηναϊκός». Και τις επόμενες μέρες το προχώρησε ακόμα περισσότερο στηρίζοντας τον κόουτς Αταμάν («Δεν έχει παίξει ούτε μια φορά με όλο το ρόστερ») ενώ έστειλε και τρία διαφορετικά μηνύματα προς τρεις παίκτες χωρίς να τους κατονομάσει γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Από εσένα περιμένω να έχεις την αφοσίωση, την ψυχραιμία και την ταπεινότητα της ανάγκης απόδειξης, στα νούμερα, ότι είσαι ο βασιλιάς».

«Από εσένα περιμένω να ρουθουνίζεις επί 40 λεπτά και να αρπάζεις την κάθε ευκαιρία».

«Από εσένα περιμένω να καταλάβεις ότι ήρθες στον μεγαλύτερο σύλλογο της Ευρώπης, υπό τις οδηγίες ενός κορυφαίου προπονητή. Άκου τον… ξέρει αυτός».

Και όπως φάνηκε έπιασαν τόπο.