Στο προπονητικό κέντρο της Βαλένθια βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα.

Ο νέος τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού πήγε στη “βάση” των “νυχτερίδων” και αποχαιρέτησε τους παίκτες, το τεχνικό τιμ και τους εργαζόμενους και πλέον ετοιμάζεται για τη μετακόμιση του στην Ελλάδα.

Ο Κορόνα θα αναλάβει το μεταγραφικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού, σε συνεργασία με τον Ράφα Μπενίτεθ και τον Στέφανο Κοτσόλη, ενώ ήδη έχει αρχίσει την προεργασία ενόψει Ιανουαρίου.

Πάντως προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι αρκετοί φίλοι της Βαλένθια υποδέχθηκαν με… ανακούφιση την αποχώρηση του Κορόνα από τον ισπανικό σύλλογο και τα σχόλια στα social media ήταν αρκετά αρνητικά αναφορικά με την παρουσία και το έργο του στην ομάδα.