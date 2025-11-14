Ο Παναθηναϊκός περνά σε μια νέα εποχή στην οργάνωση του ποδοσφαιρικού του τμήματος, με τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα να αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής και επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος και τον Στέφανο Κοτσόλη να έχει οριστεί ως αθλητικός διευθυντής.

Ο νεοφερμένος Ισπανός, ο οποίος αποδεσμεύτηκε το βράδυ της Πέμπτης (13/11) από τη Βαλένθια, αρχίζει τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό με ξεκάθαρη εντολή: να «χτίσει» ένα πλήρως εκσυγχρονισμένο μοντέλο λειτουργίας. Θα έχει το στρατηγικό, διεθνές και υπερκείμενο κομμάτι της οργάνωσης. Δηλαδή, τον πλήρη έλεγχο του μεταγραφικού σχεδιασμού, της ανίχνευσης ταλέντων, των επαφών με ξένες αγορές, της διαρκούς αναβάθμισης του ποδοσφαιρικού τμήματος και της χάραξης της μακροπρόθεσμης αγωνιστικής πολιτικής.

Ο Κορόνα θα λειτουργεί ως ο «global» άξονας: το πρόσωπο που θα συνδέει τον Παναθηναϊκό με τη διεθνή αγορά.

Δίπλα του θα βρίσκεται ο Στέφανος Κοτσόλης ως αθλητικός διευθυντής, με ρόλο περισσότερο εσωτερικό και καθημερινό. Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας θα βρίσκεται συνεχώς μέσα στο ποδοσφαιρικό περιβάλλον της ομάδας, σε άμεση συνεργασία με το τεχνικό επιτελείο και τους παίκτες. Θα χειρίζεται ζητήματα καθημερινής λειτουργίας, ισορροπίας στα αποδυτήρια, διασύνδεσης του προπονητή με τη διοίκηση, αλλά και την ομαλή διαχείριση των αναγκών της πρώτης ομάδας εντός ελληνικών συνθηκών.

Η πρόθεση της ΠΑΕ είναι ξεκάθαρη: ένα ποδοσφαιρικό τμήμα που θα δουλεύει με ευρωπαϊκά πρότυπα, επαγγελματισμό και συνέπεια. Μένει πλέον να φανεί πώς αυτή η νέα «διπλή πυξίδα» θα οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στη σταθερότητα και τις επιτυχίες που αναζητά εδώ και χρόνια.