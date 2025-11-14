Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη 2025: με μήνυμα «Μάθε περισσότερα και κάνε περισσότερα για τον διαβήτη στον χώρο εργασίας σου», η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία (ΕΔΕ) υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης με στόχο την ευαισθητοποίηση εργαζομένων και εργοδοτών. Οι πρωτοβουλίες εντάσσονται στον φετινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη, που τιμάται στις 14 Νοεμβρίου.

Η φετινή θεματική, «Διαβήτης και ευεξία στο περιβάλλον εργασίας», επικεντρώνεται στη δημιουργία συνθηκών όπου τα άτομα με διαβήτη θα αισθάνονται ασφαλή και θα ενθαρρύνονται να εξελιχθούν επαγγελματικά, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία ή οι φιλοδοξίες τους.

Η πρόκληση του διαβήτη στον χώρο εργασίας

Ο πρόεδρος της ΕΔΕ, Κωνσταντίνος Μακρυλάκης, καθηγητής Παθολογίας – Μεταβολικών Νοσημάτων στην Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ και διευθυντής της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής & Διαβητολογικού Κέντρου του ΓΝΑ «Λαϊκό», επισημαίνει ότι «7 στους 10 ενήλικες (412 εκατομμύρια άτομα) που ζουν με διαβήτη παγκοσμίως βρίσκονται σε ηλικία εργασίας».

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη (IDF), «3 στα 4 άτομα που ζουν με διαβήτη έχουν βιώσει άγχος, κατάθλιψη ή άλλη ψυχική συνθήκη λόγω της πάθησής τους, ενώ 4 στα 5 έχουν βιώσει επαγγελματική εξουθένωση». Ο κ. Μακρυλάκης υπογραμμίζει ότι ο διαβήτης μπορεί να αποτελέσει πηγή άγχους και στιγματισμού στον χώρο εργασίας, γεγονός που επηρεάζει την ψυχική ευεξία και περιορίζει τις επαγγελματικές προοπτικές των πασχόντων.

Ανάγκη για ενίσχυση των δομών φροντίδας

Ο ίδιος τονίζει ότι η αποτελεσματική διαχείριση του διαβήτη στην Ελλάδα προϋποθέτει ενίσχυση της εκπαίδευσης των επαγγελματιών Υγείας και άμεση στελέχωση των Διαβητολογικών Κέντρων και Ιατρείων. «Η υποστελέχωση και οι καθυστερήσεις στις διαδικασίες τοποθέτησης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού δυσχεραίνουν την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας», σημειώνει.

Η συνεχής επιμόρφωση των ιατρών, η αναβάθμιση των υποδομών και η ενίσχυση της διεπιστημονικής συνεργασίας αποτελούν, σύμφωνα με τον κ. Μακρυλάκη, βασικές προϋποθέσεις για σύγχρονη και ασφαλή αντιμετώπιση του διαβήτη, προς όφελος τόσο των ασθενών όσο και του συστήματος υγείας.

Η εικόνα του διαβήτη στην Ελλάδα

Ο γενικός γραμματέας της ΕΔΕ, Σταύρος Θ. Λιάτης, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών και τέως διευθυντής ΕΣΥ στο Διαβητολογικό Κέντρο του ΓΝΑ «Λαϊκό», υπογραμμίζει ότι «η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη αποτελεί πρόσκληση στους εργοδότες, τους εργαζομένους και την παγκόσμια κοινότητα να μάθουν περισσότερα και να κάνουν περισσότερα για τον διαβήτη στον χώρο εργασίας».

Σύμφωνα με την 11η έκδοση του Άτλαντα Διαβήτη της IDF, 1 στους 9 ενήλικες (20-79 ετών) στην Ελλάδα έχει διαγνωστεί με διαβήτη, ενώ το ποσοστό επιπολασμού, τυποποιημένο κατά ηλικία, ανέρχεται στο 8%. Επιπλέον, το 28,5% των ατόμων με διαβήτη δεν γνωρίζουν τη διάγνωσή τους.

Τα δεδομένα αυτά, όπως επισημαίνει ο κ. Λιάτης, αποδεικνύουν ότι το ψυχολογικό και οικονομικό κόστος της νόσου είναι ιδιαίτερα υψηλό, τόσο για τους ίδιους τους ασθενείς και τις οικογένειές τους όσο και για την ελληνική κοινωνία συνολικά.